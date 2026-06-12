快訊

剩3周重獲自由…酒駕男突遭獄友高舉砸地慘死獄中 檢方要辦了

她見朋友用1招按電梯超驚訝「學起來」 一票人點頭：我也會

高虹安條款？立院三讀修正選罷法引關注 高虹安說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

市場寄望美伊達成協議 亞股普遍收紅、國際油價下跌

中央社／ 東京12日綜合外電報導
晶片股權重高的首爾股市韓國綜合股價指數（Kospi）終場大漲4.6%。 歐新社
晶片股權重高的首爾股市韓國綜合股價指數（Kospi）終場大漲4.6%。 歐新社

美國總統川普撤回其對伊朗進一步發動攻擊的威脅，並稱雙方有望於未來數天內簽署協議，亞洲股市今天普遍收紅，國際油價下跌。

法新社報導，川普（Donald Trump）發表此番言論後，美股昨天反彈作收，其中寬基標普500指數收盤勁揚1.8%，油價大幅回落。

但伊朗方面態度仍不明朗。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭當局「尚未就此協議達成最終結論」。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX今天稍晚將在美股掛牌上市，將成為史上規模最大首次公開募股（IPO），增添了市場多頭氣氛。

東京股市日經225指數今天收盤大漲近3%，晶片股權重高的首爾股市韓國綜合股價指數（Kospi）終場大漲4.6%。香港恆生指數與上海股市同樣攀升。

伊朗 SpaceX 川普 亞股 馬斯克 IPO 韓股

延伸閱讀

美股收盤／費半狂漲8%！三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

布蘭特油價跌破90美元 下探4月來低點 川普說美伊最快周末簽協議

伊朗局勢與升息疑慮拖累 亞股普遍收跌

美股大漲台積電ADR勁揚3%　投顧：台股有望反攻

相關新聞

SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭與衛星集團SpaceX本周完成史上最大規模的IPO。根據周四提交的監管文件，SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資約750億美元，遠遠超越沙烏地阿美石油公司2019年創下的IPO紀錄。

AI已經有意識了？為何Google、Meta大舉招聘「哲學家」做研究

世界頂尖的AI巨頭Anthropic、Google DeepMind與Meta，近期開始擴招「哲學家」，投入龐大資源研究一個科幻小說式的命題：AI有沒有意識？AI模型已經強大到這個地步了嗎？哲學教育又如何因為AI起飛？

市場寄望美伊達成協議 亞股普遍收紅、國際油價下跌

美國總統川普撤回其對伊朗進一步發動攻擊的威脅，並稱雙方有望於未來數天內簽署協議，亞洲股市今天普遍收紅，國際油價下跌

南韓混凝土運輸駕駛罷工 恐影響三星SK海力士擴廠進度

韓國媒體今天報導，由於韓國混凝土運輸駕駛正在進行大規模罷工，令人擔憂韓國半導體業兩巨頭三星電子和SK海力士的重大擴廠計畫...

SpaceX IPO是AI股頭部嗎？投資人付「頭期款」後 仍得思考這問題

回顧以往的科技榮景，企業爭先恐後辦理首次公開發行股票（IPO），往往是股市「頭部」徵兆，達康泡沫觸頂時企業幾乎同時爭著售股籌資，便是前車之鑑。如今，隨著SpaceX引領人工智慧（AI）IPO熱潮，這回有何不同？

估雲端巨擘2027資本支出上看1.4兆美元 高盛批華爾街同業太保守

高盛集團預估，超大規模雲端服務業者（Hyperscaler）2027年的資本支出，在樂觀情境下上看1.4兆美元，並認為華爾街的普遍共識，過度低估業者對人工智慧（AI）基建的投資規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。