市場寄望美伊達成協議 亞股普遍收紅、國際油價下跌

世界頂尖的AI巨頭Anthropic、Google DeepMind與Meta，近期開始擴招「哲學家」，投入龐大資源研究一個科幻小說式的命題：AI有沒有意識？AI模型已經強大到這個地步了嗎？哲學教育又如何因為AI起飛？

2026-06-12 07:08