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市場寄望美伊達成協議 亞股普遍收紅、國際油價下跌
美國總統川普撤回其對伊朗進一步發動攻擊的威脅，並稱雙方有望於未來數天內簽署協議，亞洲股市今天普遍收紅，國際油價下跌。
法新社報導，川普（Donald Trump）發表此番言論後，美股昨天反彈作收，其中寬基標普500指數收盤勁揚1.8%，油價大幅回落。
但伊朗方面態度仍不明朗。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭當局「尚未就此協議達成最終結論」。
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX今天稍晚將在美股掛牌上市，將成為史上規模最大首次公開募股（IPO），增添了市場多頭氣氛。
東京股市日經225指數今天收盤大漲近3%，晶片股權重高的首爾股市韓國綜合股價指數（Kospi）終場大漲4.6%。香港恆生指數與上海股市同樣攀升。
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