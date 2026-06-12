SpaceX IPO是AI股頭部？投資人付「頭期款」後 仍要思考這問題

回顧以往的科技榮景，企業爭先恐後辦理首次公開發行股票（IPO），往往是股市「頭部」徵兆，達康泡沫觸頂時企業幾乎同時爭著售股籌資，便是前車之鑑。如今，隨著SpaceX引領人工智慧（AI）IPO熱潮，這回有何不同？

都湧現IPO熱潮 AI與達康不同點

外媒分析指出，這波AI熱潮看來的確與眾不同。2000年時，上網人數太少，不值得企業砸重金投資電信網路與網際網路服務。

對照下，即使是財力雄厚的科技巨人，也得努力籌措興建新資料中心所需的巨資，以滿足客戶對額外AI算力暴增的需求。坐擁約500億美元淨現金的Google母公司Alphabet，就準備本月發行新股籌資850億美元，是近22年前上市後首次釋股。

AI公司擬向華爾街募集的資金看似天文數字，但與AI產業未來數年估計需要再大舉募資的金額相比，顯得只是「頭期款」而已。高盛預測，今年AI資料中心投資總額可達7,650億美元，僅約到2031年估計需籌資總數的十分之一。

關鍵在於投資人能否維持評價紀律

所以，回答市場頭部是否已形成的問題，要看華爾街投資人能否維持評價紀律。在生成式AI邁入第五年的今天，首批贏家已開始浮現。在股市AI盛宴熱鬧舉行之時，投資人似乎暫把紀律拋在一邊。

全球首富馬斯克的SpaceX股票12日（周五）開始掛牌交易，AI新創Anthropic和OpenAI本周也相繼遞件申辦IPO，標誌著資本市場的一個歷史性重要時刻。光是SpaceX一家公司預估的吸金量，就可能超過本世紀所有在美IPO的全年募資金額，僅四年例外。

投資人肯買帳的一大理由，是近幾個月來愈來愈多的證據顯示，AI應用呈爆炸性成長。Google最近就表示，該公司的AI詞元（token）產量幾乎比一年前暴增七倍。

一些公司也察覺，的確見到AI提振營收的成效。看好AI前景的多頭人士指出，Anthropic今年營收成長起飛，就是最佳例證，凸顯AI編碼應用出現突破性進展。

三家IPO面臨相同考驗

這股投資巨浪湧現，能否讓所有AI公司股價一律水漲船高？這些公司滿足AI需求的服務是否都能產生盈餘？這兩個問題的背後是截然不同的考量。

AI模型開發者如xAI、OpenAI和Anthropic，都面臨兩大棘手問題：

一，在市場激烈競爭下，能不能達成產品差異化，或掌握訂價權？在中國大陸便宜、效能不斷優化的開源碼AI模型強敵壓境下，這一點尤其重要。

二，顧客願意付多少錢？這也是未知數。企業客戶使用詞元的數量固然激增，但除了讓AI費用帳單暴增之外，能轉化為多大的企業業績成長，也尚不明朗。

SpaceX、Anthropic和OpenAI展望不一

檢視SpaceX、Anthropic和OpenAI揭露的IPO相關訊息，可見這三家AI公司的展望不一。

例如，SpaceX最近表示，已同意把資料中心多餘算力賣給Anthropic和Google，而這兩樁交易可望使營收增加一倍多。問題是，SpaceX當初蓋這些資料中心是為了銷售自己的AI服務，未來能否打造出吸引人的AI基礎設施租賃事業？

同時，OpenAI的營收有遭對手Anthropic侵蝕的跡象，特別是在利潤豐厚的企業市場。PitchBook估計，OpenAI的毛利率約33%。由此看來，支應其他營運成本並且產生盈餘的空間有限。難怪該公司十萬火急趕在IPO前找尋新的成長來源。

相形之下，Anthropic向投資人表示，正朝獲利目標邁進，本季可望首度出現營業利益。

在SpaceX巨型IPO炒熱的市場狂歡氛圍下，投資人可能忽略這種區別。但未來數月，隨著華爾街為AI歷史性的募資熱潮埋單，這些比較勢不可免。