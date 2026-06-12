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南韓混凝土運輸駕駛罷工 恐影響三星SK海力士擴廠進度

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓媒體今天報導，由於南韓混凝土運輸駕駛正在進行大規模罷工，令人擔憂南韓半導體業兩巨頭三星電子和SK海力士的重大擴廠計畫可能會受到延宕。 路透社
南韓媒體今天報導，由於南韓混凝土運輸駕駛正在進行大規模罷工，令人擔憂南韓半導體業兩巨頭三星電子和SK海力士的重大擴廠計畫可能會受到延宕。 路透社

南韓媒體今天報導，由於南韓混凝土運輸駕駛正在進行大規模罷工，令人擔憂南韓半導體業兩巨頭三星電子SK海力士的重大擴廠計畫可能會受到延宕。

路透社報導，南韓全國預拌混凝土運輸工會（KNRCTWU）已自8日起暫停在首爾首都圈出貨，並表示這次罷工有約8000名會員參與，他們的訴求包括提高運費等數項改革。

「朝鮮日報」報導，參與罷工的工會成員昨天還阻止位於平澤（Pyeongtaek）的2家混凝土工廠出貨，導致正在興建的三星電子（Samsung Electronics）晶片廠工地混凝土灌漿作業不得不暫停。

南韓Newsis通訊社也引述業界人士報導，SK海力士（SK Hynix）在龍仁（Yongin）的晶片廠因為混凝土出貨取消，而暫停相關作業。

SK海力士透過聲明表示，他們已調整建築施工順序，因此短期衝擊預料有限。三星則婉拒置評。

KNRCTWU先前雖與混凝土業者達成初步協議，但工會成員10日投票否決提案，使得罷工繼續。

Newsis報導，這起罷工短期影響很可能不大，因為建商為預防衝擊已將一些工程提前；但若罷工拖長，較長期的施工進度便可能受到影響。

SK海力士 罷工 南韓 三星電子 工會 半導體

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