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事故不斷…SK海力士清州廠不到1個月又失火 緊急疏散4千名員工
記憶體晶片大廠SK海力士位於清州的第四園區M15X廠二樓氣體室，12日發生火災，該公司隨即緊急疏散4,000名員工，仍有八人因暈眩而送醫。這是繼1日火警與氟氣外洩、10日化學物質事故之後的又一起事件，讓外界對該公司產生的安全疑慮日益加深。
BusinessKorea報導，隨著自動灑水系統啟動，12日上午9時55分的火勢約在10分鐘內熄滅。據了解，這起火災是六名員工在氣體室內混合氟氣與氮氣時所致。在火勢停止後，消防當局經檢測，證實並無氣體外洩。
1日也發生類似的情況，當時該園區連接M15X廠和M15廠的六樓氣體室，在相同的作業過程中發生火災，並導致微量（5ppm）氟氣外洩。氟氣是對人體有毒性的氣體。
SK海力士一位高層表示：「由於本次事故是在執行相同作業程序時發生的，我們將徹查原因。他也說：「目前生產設施的運作並無異常。」
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