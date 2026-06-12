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「政治外交別波及企業」 中國日本商會籲北京說明稀土出口問題

中央社／ 台北12日電
日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等逾1000種物項。 法新社
日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等逾1000種物項。 法新社

由中國日資企業組成的中國日本商會昨天發表意見書，呼籲中國政府構建透明以及具預見性的營商環境；此外，意見書指管制稀土等兩用物項對日出口已影響部分民生用品，盼中方充分說明。

據共同社中文網11日的報導，今年是中國日本商會第17次製作意見書，共徵集約8000家在中國的日資企業，得出上述意見。

意見書指出，中國政府稱出口管制不會影響民生用品，但與實際有所出入，「希望把對象真正限定為與安全保障相關的物項，實施基於國際標準的妥善法律法規運用」。

據報導，中國日本商會會長本間哲朗在當天的記者會表示，「殷切期待國家間的政治與外交問題不要波及企業活動、文化活動及青年交流」。

意見書還要求旅行往來正常化、確保日本人的安全、取消暫停進口日本水產品的措施等。

日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等逾1000種物項。今年3月及4月，中國對日本的稀土出口量分別較去年同期銳減88%及82%。

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