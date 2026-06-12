AI戰火延燒拉美 輝達否認成晶片輸中國通道

輝達拉丁美洲業務主管阿吉亞爾否認該地區成為受管制晶片輸往中國的通道。數週前，美國人工智慧公司Anthropic曾指稱，中國實驗室近期技術進展，部分依賴走私取得的處理器。

「南華早報」報導，在美中因人工智慧而競爭日益激烈之下，阿吉亞爾（Marcio Aguiar）在里約網路峰會（Web Summit Rio）發表演說坦言，出口管制的壓力的確不容小覷，甚至延燒到他的銷售部門，即便那些可疑訂單其實是來自其他地區。

阿吉亞爾說：「舉例來說，有些公司出現在我們從未有商業往來的國家，卻想要大量採購。」

「所以我們會追問：你買這些要做什麼？資料中心在哪裡？我需要看證明文件。」阿吉亞爾表示，當對方無法給出令人滿意的回答時，公司就會果斷拒絕。

他所回應的這些指控，源自Anthropic於5月中旬發表的一份報告。當時，美國總統川普正於北京會晤中國國家主席習近平。這場國事訪問在中美兩大強權激烈交鋒的科技領域上，並未取得多少具體成果。

該報告敦促華盛頓當局在AI領域對中國維持一到兩年的領先優勢，並指出中國實驗室之所以能接近技術前沿，是因透過走私受管制的美國晶片、在美方出口法規管轄不到的境外資料中心遠端租用，以及利用美國模型輸出結果來複製其能力。

這份報告勾勒出2028年的兩種未來景象：一種是由「民主國家制定技術規則」；另一種則是中國企業在政府補貼與「夠用即可」的硬體支援下，將低成本且功能健全的AI推廣至開發中國家。

美國總統川普政府最新的國家安全戰略，將西半球列為美方施政的重中之重。川普並誓言要反制他所稱中國多年來在美洲的經濟滲透。

根據巴西－中國貿易委員會（Brazil-China BusinessCouncil），巴西在2025年共吸收61億美元中國投資，年增45%，這也使巴西成為全球吸引最多中國資金的國家。

里約也正在打造中美兩大強權都高度關注的實體基礎設施。在里約市政府支持下，當地正在籌建名為「里約AI城」（Rio AI City）的資料中心園區，有望成為拉丁美洲最大的資料中心。