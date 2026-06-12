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被列涉軍企業 中國生技公司藥明康德控告五角大廈

中央社／ 台北12日電

美國五角大廈近日將眾多中國企業列入協助中國軍方的名單中，路透社報導，名單之一的生技公司藥明康德已於當地時間11日在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院對五角大廈提起訴訟。

路透社11日披露了上述消息。據報導，藥明康德在控告中提出，五角大廈將藥明康德列為「中國軍工企業（CMC）」的決定無效、作廢且不具任何法律效力，以及撤銷並廢除將藥明康德認定為CMC的決定。

五角大廈8日公布最新版中國軍工企業清單，涉及80家企業集團以及近188個關聯實體。對照上一個版本，最新清單新增了10多家中國科技、生物醫藥、光電和機器人等龍頭企業，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、天合光能、宇樹科技等。

對此，中國外交部回應稱，「中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業」，「我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

藥明康德同日公告稱，美方的做法錯誤、無任何依據，公司將採取一切可行的法律行動。

阿里巴巴和比亞迪也表態將採取法律行動。

路透社此前報導，五角大廈未正式對列入名單的中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。

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