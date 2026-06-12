聽新聞
0:00 / 0:00
被列涉軍企業 中國生技公司藥明康德控告五角大廈
美國五角大廈近日將眾多中國企業列入協助中國軍方的名單中，路透社報導，名單之一的生技公司藥明康德已於當地時間11日在美國哥倫比亞特區聯邦地區法院對五角大廈提起訴訟。
路透社11日披露了上述消息。據報導，藥明康德在控告中提出，五角大廈將藥明康德列為「中國軍工企業（CMC）」的決定無效、作廢且不具任何法律效力，以及撤銷並廢除將藥明康德認定為CMC的決定。
五角大廈8日公布最新版中國軍工企業清單，涉及80家企業集團以及近188個關聯實體。對照上一個版本，最新清單新增了10多家中國科技、生物醫藥、光電和機器人等龍頭企業，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、天合光能、宇樹科技等。
對此，中國外交部回應稱，「中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業」，「我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。
藥明康德同日公告稱，美方的做法錯誤、無任何依據，公司將採取一切可行的法律行動。
阿里巴巴和比亞迪也表態將採取法律行動。
路透社此前報導，五角大廈未正式對列入名單的中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。