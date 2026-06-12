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繼三星之後 SK海力士也考慮導入外部AI工具 推動事業思維「轉骨」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SK海力士（SK Hynix）正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更深度結合日常營運。美聯社
SK海力士（SK Hynix）正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更深度結合日常營運。美聯社

三星電子全面導入人工智慧（AI）功能推動集團轉型後，SK海力士（SK Hynix）也正在評估開放員工使用ChatGPT等外部的生成式AI模型，讓AI工具更深度結合日常營運，帶動營運思維「轉骨」。

韓國前鋒報與韓聯社報導，南韓產業人士透露，SK海力士執行長郭魯正11日在員工會議上，概述評估導入外部生成式AI模型的計畫，「我們正評估採用微軟365和Copilot，也在研究ChatGPT企業版能否能在內部使用，正在評估安全性與系統架構」，「我們計劃先從與國家核心技術無關的領域開始，逐步擴大外部AI工具的使用範圍」。

他指出，關鍵挑戰之一是在「保護產業技術」與「更廣泛使用AI」之間找到平衡。SK海力士目前使用內部以開源碼生成式AI模型打造的AI服務。

這場從11日持續到13日的活動，是SK集團主管與員工共同討論AI時代生存策略與AI轉型計畫的「新利川論壇」一環。與會員工針對資安風險、AI培訓及需要更多運算資源等議題提出疑問，呼籲擴大對外部AI模型的存取權限、升級內部AI平台，並強化AI教育計畫。

郭魯正說：「在AI時代，重點不在於誰知道得比較多，而是誰學習且改變地比較快」，「我們每個人都都需要重新設計我們與AI協同工作的方式」，而實際獲得和AI共事的經驗、並改變工作方式，將是SK海力士競爭力的新來源。

然而，更廣泛的SK集團還沒正式確定採用外部生成式AI工具為全集團政策。一名SK集團主管表示，各子公司正根據自身安全標準和工作環境來處理這項議題。

SK海力士 三星 微軟

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