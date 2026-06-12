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輝達攜手KKR等業者成立百億美元AI基建業者 加碼部署AI工廠

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）已和另類投資巨擘KKR等公司，聯手成立AI基建供應商「Helix數位基建公司」。路透
全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）已和另類投資巨擘KKR等公司，聯手成立AI基建供應商「Helix數位基建公司」。路透

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達NVIDIA）已和另類投資巨擘KKR、科威特投資局（KIA）及公用事業商Vistra等公司，攜手成立AI基建供應商「Helix數位基建公司」，承諾資本額超過100億美元，將為AI超大規模雲端業者（hyperscaler）供應基礎設施。

Helix的錨定投資人包括輝達、科威特投資局及Vistra，由亞馬遜雲端事業AWS前執行長賽利普斯基（Adam Selipsky）領導，KKR數位基建全球部門主管澤利薩克（Waldemar Szlezak）擔任投資長，輝達將支持部署DSX AI工廠的基礎設施，Vistra供應電力。

KKR表示，Helix「將擔任超大規模雲端業者的資料中心、電力、連線及相關需求的單一協調點」，目標是投資並管理AI相關資產，包括超大規模雲料中心的開發與營運、發電以及光纖基礎設施，在完成創辦資金承諾後，將開放機構投資人注資。

隨著AI需求升高，美國資料中心建案基增，已導致電力供應吃緊，並引發電子零組件供不應求，促使Anthropic、Google及Meta等雲端業者都在尋找符合自身所需的基礎設施。

而且，資料中心的建設成本不斷攀升，讓私募股權成為AI產業的主要資金來源。

輝達 NVIDIA 人工智慧

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