複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲！市值破2兆美元機率近七成

SpaceX周五（12 日）將在那斯達克掛牌，儘管以發行價計算，SpaceX估值已高達1.77兆美元，市場仍押注首日股價有進一步上漲的空間。

預測平台Polymarket顯示，SpaceX上市首日收盤市值突破1.8兆美元的機率高達84%，超過2兆美元的機率也有69%，後者相當於股價較發行價大漲13%。

此外，Hyperliquid 的期貨數據顯示，首日漲幅可能超過20%。收盤市值高於2.2兆美元的機率則低於五成。

如果SpaceX真的躋身美股「2兆美元俱樂部」，將與輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）並列，超越博通目前約1.85兆美元的市值，也高於特斯拉周四收盤時的約1.72兆美元。

分析人士提醒，SpaceX 在 IPO 文件中揭露公司尚未獲利，甚至警告未來可能無法實現獲利。

但投資人對SpaceX的定價方式，可能更接近對馬斯克旗下特斯拉的評價邏輯，而非一般成長股。特斯拉長期因估值遠高於同業而遭華爾街質疑，然而，許多散戶投資的是馬斯克的未來願景，而非汽車銷量。

這種建立在馬斯克個人魅力與願景上的估值模式，也伴隨相應風險。特斯拉去年就曾因為他參與川普政府事務，以及與川普公開衝突而承受賣壓，顯示這種依賴個人魅力的估值模式並非只有上行空間。

嘉信理財（Charles Schwab）衍生品策略主管Joe Mazzola表示，許多客戶傾向依據技術面而非基本面交易，例如在股價接近450美元時賣出，跌至350美元附近時買入。SpaceX很可能吸引同一批投資人，以類似方式交易。