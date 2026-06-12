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英特爾股價大漲逾9% 分析師看好晶圓代工事業前景

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國晶片大廠英特爾（Intel）股價11日收盤大漲逾9%。路透
美國晶片大廠英特爾（Intel）股價11日收盤大漲逾9%。路透

美國晶片大廠英特爾Intel）股價11日收盤大漲逾9%，主要利多為美國銀行（BofA）分析師一口氣調升英特爾的投資評等兩級、大幅調高目標價，並且看好英特爾晶圓代工事業前景。

美銀分析師艾爾亞（Vivek Arya）調高英特爾投資評等兩級，從「不如大盤」提高到「買進」，並提高目標價，從96美元一口氣調升到135美元，暗示相較於11日的116.96美元收盤價，還有約15%的上漲空間

艾爾亞指出，他有「更高的信心」，認為英特爾能受惠於最近晶圓生產與供應限制的商機，特別是用於代理人工智慧（AI）的中央處理器（CPU），奪得更高的邊緣運算晶圓與封裝需求市占。英特爾已傳出一連串AI相關訊息與結盟消息，包括最近和蘋果簽署代工生產晶片協議，並傳出Google和輝達都以英特爾為備援晶片供應商。

他認為，英特爾的伺服器CPU銷售有望在2030年前增至超過400億美元，相當於屆時整體1,700億美元市場規模的25%，每股純益（EPS）同期則將增加到6美元。

艾爾亞也認為，英特爾參與全球首富馬斯克、規模的數兆美元的Terafab晶圓廠計畫，提供晶片設計與封裝技術，是能支撐股價上漲的另一因素，「在晶圓代工業務，我們估量了英特爾最近互動業者的潛在商機規模：蘋果的M系列晶圓、聯發科的張量處理器（TPU）晶圓、Terafab的智財／封裝、其他以安謀（Arm）架構為基礎的伺服器CPU，以及擴及客戶的邊緣AI」。

他也指出，即便英特爾股價的強勢表現已足以在費城半導體指數排名第三、市值突破5,500億美元，但相較於擁有類似市值的同業，英特爾股票仍被「低度持有」，意指基金業者對特定個股的投資相對較少，「我們預期（股票）持有（基礎）擴大，將帶動股價上漲，指稱超微（AMD）最近也受惠於類似的趨勢。

他指出，根據美銀全球研究和彭博資訊彙整的清單，英特爾股票獲持有的程度，在15家大型晶片與人工智慧（AI）基建業者中，排名倒數第二，只有16%的主要基金持有英特爾股票。

不過，這個樂觀看法也有風險，包括來自安謀等同業的激烈競爭、以及AI支出減緩。

英特爾 Intel 目標價

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