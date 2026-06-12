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世銀：美伊戰爭衝擊 全球經濟成長恐新冠以來最糟

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

世界銀行（WB）在最新預測報告表示，美國與以色列對伊朗戰爭正大幅壓低全球經濟成長展望，如果衝突持續延長，恐將有幾十個開發中國家陷入長達數年的經濟停滯。

華盛頓郵報指出，世銀一些最頂尖經濟學家們表示，今年全球經濟成長預計僅2.5%，低於過去兩年均為2.9%的成長率，也是自2020年COVID-19新冠疫情爆發以來最慢增速。

由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自3月初以來持續處於接近封閉狀態，導致石油、天然氣、肥料及工業化學品成本飆升。世銀稱此為「50年來最大的供應衝擊」，也正對開發中與已開發經濟體造成壓力。

世銀副首席經濟學家柯錫（Ayhan Kose）說：「全球經濟雖未跌落懸崖，但減速明顯，許多開發中國家在面對這波衝擊時手中因應資源更少，抵禦衝擊的能力也較弱。」

這份最新預測比世銀今年1月版的展望更悲觀。當時世銀還認為，全球經濟大致上應能挺過因美國總統川普關稅政策所帶來的貿易不確定性年代。

世銀專家這回下調全球約2/3國家的經濟成長預測，土耳其、孟加拉與南非的預測更遭大幅下修。

毗鄰波斯灣戰區的國家預計將受到最嚴重衝擊，柯錫表示，科威特、伊拉克、卡達，2026年的經濟恐接近零成長，另像阿拉伯聯合大公國，今年經濟成長率預計剩2.4%，不到世銀在戰爭爆發前預期增速的一半。

世銀在最新「全球經濟展望」（GEPs）報告中直言，2020年代幾可確定將成為數十個開發中國家的「失落十年」（lost decade）。這些國家在縮小與先進經濟體收入差距方面毫無進展，經濟發展長期停滯，仍趕不上富裕國家的生活水準。

世銀 美伊戰爭 伊朗戰爭

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