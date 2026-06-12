快訊

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

眼睜睜看SpaceX火箭炸成火球 他卻死抱持股15年 換200億美元大豐收

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
137 Ventures創辦人費許納-沃夫森。擷自網路影片
137 Ventures創辦人費許納-沃夫森。擷自網路影片

走進舊金山一間裁縫店樓上的不起眼辦公室，沒有櫃台、沒有接待人員，迎面而來的是一具巨大的SpaceX火箭引擎，為了把它搬進來，甚至得動用起重機拆掉整扇窗。這裡是創投公司137 Ventures的總部，過去15年來，創辦人費許納-沃夫森（Justin Fishner-Wolfson）在此努力募資、四處收購SpaceX股票。儘管有很多獲利了結的機會，但他一股也沒賣過。

一點一點的加碼的結果是，137 Ventures現已持有超過1%的SpaceX股權。按IPO估值計算，大概值200億美元。

現年44歲的費許納-沃夫森受訪表示：「這很可能定義我的整個職涯。」

他和SpaceX的淵源要追溯到2008年。當時26歲的他在提爾（Peter Thiel）的創投基金Founders Fund任職，負責追蹤剛投資的SpaceX。當時SpaceX小到辦公室白板上還畫著手繪火箭草圖。

那年8月，費許納-沃夫森飛到SpaceX洛杉磯總部，觀看可回收火箭第三次試射的直播。火箭升空不到兩分鐘便化為火球墜毀。

那時Founders Fund剛投入2,000萬美元，相當於基金資產約一成。他緊張地詢問SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）接下來怎麼辦。對方冷靜回答：「再造一枚，再試一次。」

回到舊金山時，費許納-沃夫森知道的其實不比出發前多多少。不過，他的老闆們沒慌，選擇繼續支持SpaceX。如今，那筆2,000萬美元的投資已變成數十億美元。

但陪伴SpaceX走過最艱難歲月的費許納-沃夫森，也說不準上市後的股價會怎麼走。SpaceX仍在虧損，部分AI業務也落後競爭對手，「周五它可能漲四倍，也可能暴跌50%」。

由於禁售規定，他至少要等到8月財報公布後才能開始賣股。他計劃第一時間把大部分持股分給137 Ventures的投資人，讓每個人自己決定要賣還是留。他說自己不急著套現，甚至認為SpaceX未來有機會達到發行價的10倍：「這仍然是一家我相信的公司。」

舊金山 IPO SpaceX

延伸閱讀

SpaceX掛牌那斯達克 馬斯克成全球首位上兆美元富翁

SpaceX估值1.77兆美元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

SpaceX IPO火熱 4400員工或晉升百萬富翁

相關新聞

SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭與衛星集團SpaceX本周完成史上最大規模的IPO。根據周四提交的監管文件，SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資約750億美元，遠遠超越沙烏地阿美石油公司2019年創下的IPO紀錄。

AI已經有意識了？為何Google、Meta大舉招聘「哲學家」做研究

世界頂尖的AI巨頭Anthropic、Google DeepMind與Meta，近期開始擴招「哲學家」，投入龐大資源研究一個科幻小說式的命題：AI有沒有意識？AI模型已經強大到這個地步了嗎？哲學教育又如何因為AI起飛？

眼睜睜看SpaceX火箭炸成火球 他卻死抱持股15年 換200億美元大豐收

走進舊金山一間裁縫店樓上的不起眼辦公室，沒有櫃台、沒有接待人員，迎面而來的是一具巨大的SpaceX火箭引擎，為了把它搬進來，甚至得動用起重機拆掉整扇窗。這裡是創投公司137 Ventures的總部，過去15年來，創辦人費許納-沃夫森（Justin Fishner-Wolfson）在此努力募資、四處收購SpaceX股票。儘管有很多獲利了結的機會，但他一股也沒賣過。

馬斯克為Terafab搶EUV機台鋪路！「現身」ASML技術大會大談半導體計畫

就在SpaceX準備上市前夕，執行長馬斯克周四（11日）透過視訊方式，對晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的員工概述他進軍半導體製造領域的計畫，強調晶片製造對他兩大核心業務的重要性，也表明他的晶圓廠將採用ASML的極紫外光（EUV）微影設備。

三星分食Google的AI大單？傳代工下一代TPU元件

知情人士透露，Alphabet旗下的Google正與三星電子洽談合作，計劃由三星代工部分下一代AI張量處理器（TPU）。

SpaceX估值1.77兆美元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

市場瘋搶SpaceX IPO股票，該公司估值高達1.77兆美元，但愈來愈多投資人開始質疑：這家由馬斯克（Elon Musk）打造的火箭與AI公司，是否已被高估到危險的地步？質疑主要是因為馬斯克過去有多次未能兌現商業承諾的紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。