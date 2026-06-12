馬斯克為Terafab搶EUV機台鋪路！「現身」ASML技術大會大談半導體計畫

就在SpaceX準備上市前夕，執行長馬斯克周四（11日）透過視訊方式，對晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的員工概述他進軍半導體製造領域的計畫，強調晶片製造對他兩大核心業務的重要性，也表明他的晶圓廠將採用ASML的極紫外光（EUV）微影設備。

馬斯克是透過線上連線方式參與ASML年度技術大會，並與執行長傅凱（Christophe Fouquet）對談互動。該活動僅限員工參加，但ASML已證實馬斯克確實透過線上露面。

在「現身」ASML技術大會的影片中，馬斯克重點介紹了位於德州的超大型晶片工廠Terafab計畫。該計畫由 SpaceX、特斯拉以及人工智慧實驗室xAI共同推動，初始投資約550億美元，最終總投資可能高達1,190億美元。馬斯克是在3月正式宣布這項計畫，目標是為特斯拉以及SpaceX生產晶片。

馬斯克強調晶片自主製造對於他旗下公司的重要性，尤其是這座晶圓廠的規模會是特斯拉德州超級工廠的10倍大。他提到，Terafab 的目標是實現「垂直整合生產」，從微影光罩設計、邏輯與記憶體晶片製造，到最先進的封裝，全部要在廠內一手包辦。

馬斯克說，Terafab計劃完全使用ASML提供的EUV微影設備，以2奈米製程，每年生產1,000億至2,000億顆AI晶片。馬斯克直言：「沒有 ASML，台積電、三星與英特爾都無法生產最先進的AI晶片。沒有EUV微影設備，就不可能有Terafab。」

ASML是全球唯一製造EUV設備的公司。

今年4月，英特爾正式加入Terafab計畫，並計劃將其下一代14A製程節點授權給馬斯克的公司。此外，SpaceX員工也正與應用材料、東京威力科創（Tokyo Electron）等設備廠商接觸，洽詢蝕刻與沉積設備的報價與交期。

馬斯克重申自己幾天前在X平台上提到的觀點，認為ASML擁有不可替代的地位，是「歐洲最偉大的公司」。