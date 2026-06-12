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傳Google洽談三星合作代工AI晶片 降低對台積電依賴

中央社／ 加州山景城11日綜合外電報導

美國媒體The Information今天引述兩名知情人士報導，谷歌（Google）母公司Alphabet正與三星電子（SamsungElectronics）洽談合作，計劃將部分下一代人工智慧（AI）處理器委由三星生產。

報導指出，Google計劃由台積電製造代號Icefish的張量處理器（TPU）主要運算核心，而三星則可能利用其2奈米製程技術，生產將晶片與記憶體連接的關鍵元件。

報導表示，Google正與聯發科合作這款晶片設計，Icefish目前仍在開發階段，最快可能於2028年量產。

若成功取得這筆訂單，將是三星擴大晶圓代工業務的重要突破。2奈米製程可在更小面積內整合更多運算能力，有助提升晶片速度、能源效率及AI運算性能。

三星對此拒絕評論，Alphabet則未立即回應媒體詢問。路透社無法獨立核實相關報導內容。

三星4月表示，預計採用先進製程技術生產的晶片將吸引更多客戶，並評估在美國德州興建第2座晶圓廠以擴大產能。

2025年7月，三星取得一筆價值165億美元的合約，替特斯拉（Tesla）生產2奈米製程AI晶片。

這項消息也顯示Google正尋求降低對台積電的依賴。隨著AI需求快速增長，台積電雖持續擴產，但市場擔憂其產能可能成為整體AI產業供應鏈的瓶頸。

The Information日前報導，Google正與英特爾（Intel）洽談，計劃2028年委託生產超過300萬顆TPU晶片。

Google自研AI晶片近年逐漸成為輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）之外的重要替代方案。隨著TPU銷售成長，相關業務也成為Google雲端事業的重要成長動能。

三星 Google 台積電

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