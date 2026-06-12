川普：美伊停戰協議有望簽署 日韓股市盤中大漲

走進舊金山一間裁縫店樓上的不起眼辦公室，沒有櫃台、沒有接待人員，迎面而來的是一具巨大的SpaceX火箭引擎，為了把它搬進來，甚至得動用起重機拆掉整扇窗。這裡是創投公司137 Ventures的總部，過去15年來，創辦人費許納-沃夫森（Justin Fishner-Wolfson）在此努力募資、四處收購SpaceX股票。儘管有很多獲利了結的機會，但他一股也沒賣過。

2026-06-12 11:21