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川普：美伊停戰協議有望簽署 日韓股市盤中大漲
美國總統川普（Donald Trump）宣布取消對伊朗進一步軍事打擊行動，並表示未來幾天內美伊可望簽署結束戰爭的協議，日股日經指數今天上午盤中攀升逾4%。
東京時間上午9時30分許，日經225指數上揚3.91％，一度突破4％；韓國綜合股價指數（Kospi）盤中大漲7.80％。
川普上述宣布也激勵華爾街11日股市走高，並促國際油價大跌。
川普表示，美國與伊朗的協議內容已「送至伊朗最高領導層，並且獲准...他原來打算今晚再度轟炸伊朗，如今取消」。
川普說：「協議簽署時間與地點，稍後將公布。」
但伊朗立場尚不明確。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭「尚未就有關協議作成最終結論」。
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