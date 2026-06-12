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三星分食Google的AI大單？傳代工下一代TPU元件

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google傳與三星洽談合作，後者有望以2奈米製程生產下一代AI張量處理器Icefish的部分元件。法新社
Google傳與三星洽談合作，後者有望以2奈米製程生產下一代AI張量處理器Icefish的部分元件。法新社

知情人士透露，Alphabet旗下的Google正與三星電子洽談合作，計劃由三星代工部分下一代AI張量處理器（TPU）。

科技媒體The Information報導，Google計劃讓台積電（2330）負責生產其TPU（代號為Icefish）的主要運算部件，三星則可能以2奈米製程技術生產協助該晶片連接記憶體的元件。

Google正與聯發科（2454）合作設計Icefish。該晶片目前仍在開發階段，最快可能在2028年量產。

如果三星順利取得相關訂單，將被視為其2奈米製程獲得大型AI客戶認可的重要里程碑。

這已是本周第二次傳出Google尋求更多晶片代工夥伴，就在幾天前，The Information報導，Google正與英特爾（Intel）洽談，希望由英特爾於2028年生產超過300萬顆TPU。

上述報導是Google正設法建立更多元供應鏈、不再完全依賴單一代工廠的最新跡象。雖然台積電全力應付暴增的AI需求，但外界憂心其產能可能成為AI產業進一步擴張的瓶頸。各大科技公司都開始尋求第二甚至第三供應來源。

三星 Google 三星電子

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