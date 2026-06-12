SpaceX掛牌那斯達克 馬斯克成全球首位上兆美元富翁

美國太空探索科技公司SpaceX明天將在那斯達克交易所掛牌，這是新創富豪馬斯克在特斯拉上市後，另一家引起全球矚目的高科技企業公開募股。全球首富馬斯克的身家若加上市值飆升的SpaceX控股，將成為全球首位資產上兆美元的富翁。

創立超過20年的SpaceX將在美東時間12日上午掛牌交易，預料將成為史上最大規模的公開募股（IPO）。這家由科技富豪馬斯克（Elon Musk）創設的火箭發射暨太空探測公司，歷經數次發射失敗，如今已是全球主要火箭設計製造者，也是掌握未來通訊科技的重要企業。

SpaceX計劃以每股135美元，代號SPCX掛牌，募資750億美元，總市值預估約1.8兆美元，有機會擠進全球10大企業榜單。

馬斯克2008年成為電動車新創企業特斯拉（Tesla）執行長，2010年6月特斯拉以每股17美元於那斯達克上市，16年後股價已達400美元，市值約1.5兆。16年後，馬斯克將再度叱咤紐約股市。

即將邁入55歲的馬斯克名下SpaceX控股總值高達8600億美元，他將在12日成為全球10大之中的2家企業執行長，身價穩居世界首富，也是史上首位名下資產上兆美元的富翁（Trillionaire）。

SpaceX在那斯達克「升空」帶旺的不僅是馬斯克及先期投資者，紐約時報（New York Times）引述科技投資平台hill.com的估計，SpaceX上市後約4400名員工將成為百萬富翁，當中約400人即時擁有上億美元資產。

馬斯克把創造與實踐夢想「資產化」，並藉此成為世界首富。SpaceX能否像Tesla創造超高回報，負責上市的投資銀行圈雖一片看好，但仍需時證明。

紐時引述2001年預測安隆集團（Enron）破產的投資業者柴諾斯（Jim Chanos）的說法，「感覺與別看幕後藏鏡人是誰的情況類似」。

柴諾斯與其他投資人都關切公司財務狀況，SpaceX今年前3個月損失43億美元，還大舉投資人工智慧，同期營收雖見成長，達到47億美元，但遠落後其他科技業者，以臉書（Facebook）母公司Meta為例，同期營收為563億美元，市值1.4兆美元。