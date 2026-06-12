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SpaceX估值1.77兆美元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX以1.77兆美元估值完成史上最大IPO，但部分投資人質疑市場是否過度押注馬斯克描繪的未來願景。路透
SpaceX以1.77兆美元估值完成史上最大IPO，但部分投資人質疑市場是否過度押注馬斯克描繪的未來願景。路透

市場瘋搶SpaceX IPO股票，該公司估值高達1.77兆美元，但愈來愈多投資人開始質疑：這家由馬斯克（Elon Musk）打造的火箭與AI公司，是否已被高估到危險的地步？質疑主要是因為馬斯克過去有多次未能兌現商業承諾的紀錄。

馬斯克2022年收購Twitter時告訴私募投資人，到2028年營收與用戶數將雙雙成長逾五倍。但Twitter改名X後，廣告收入不升反降，去年更暴跌65%，最終今年被納入SpaceX體系。

如今，馬斯克與承銷商再次向投資人描繪宏大藍圖。根據SpaceX提交的IPO文件，公司宣稱總潛在市場規模高達28.5兆美元，甚至超過中國一年國內生產毛額（GDP）。這個數字的前提是，SpaceX必須證明能在太空部署AI資料中心、並在月球興建工廠，而這些構想均有待驗證。

上市文件顯示，今年第1季，SpaceX營收47億美元，卻虧損43億美元。相比之下，市值約1.4兆美元的Meta同期營收高達563億美元。即使以全年計算，SpaceX去年營收也僅187億美元。部分投資人質疑，SpaceX目前估值與實際營運規模並不相稱。

更引發質疑的是，SpaceX的長期策略持續變化。馬斯克直到去年才首次提出太空AI資料中心概念，今年又將AI公司xAI併入SpaceX，並砸600億美元收購AI程式開發公司Cursor。最近幾周，SpaceX更陸續與Anthropic及Google簽署運算服務協議，開始向其他AI公司出租算力。批評者認為，xAI似乎正從開發AI模型轉向出租算力，而這類基礎設施業務在資本市場通常享有較低估值。

《大賣空》原型人物、因精準預測2008年金融危機而成名的避險基金經理人貝瑞（Michael Burry）直言：「那份上市文件裡沒有任何內容顯示它值1兆美元，更別說2兆。」他認為上市後股價若繼續漲，可能是炒作與技術面推動，而非基本面支撐。

研究機構Morningstar給出的合理估值約為7,800億美元，不到目前IPO估值的一半。

持有SpaceX股票的Gerber Kawasaki執行長Ross Gerber表示，SpaceX這場IPO最終將成為市場對馬斯克信心的試金石。市場願意給予如此高的估值，很大程度是在押注馬斯克未來仍能再次顛覆產業。

SpaceX 馬斯克 Twitter

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