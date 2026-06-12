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輝達延攬安德魯斯 掌華府政府事務鞏固影響力

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導

資深說客安德魯斯今天在商務社群平台「領英」發文證實，輝達（Nvidia）已聘請他主管華府相關政府事務。安德魯斯曾任英特爾政府事務長及歐巴馬政府商務部官員。

路透社報導，安德魯斯跳槽至輝達的時間點，適逢輝達正積極鞏固在華府影響力之際。此外，輝達一直希望擴大中國市場，但與中國業務往來卻面臨新一輪嚴格審查。

安德魯斯資歷深厚，他曾在英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）任內擔任政府事務長，並曾在歐巴馬政府時期擔任商務部官員。

安德魯斯在領英（LinkedIn）上表示：「我期待協助輝達引領AI革命，為美國和世界帶來全新突破。」

據安德魯斯在領英的發文，他未來將直接向輝達法律總顧問泰德（Tim Teter）匯報工作，職銜為「對外事務長」。輝達拒絕就此發表評論，安德魯斯本人也未回應置評請求。

輝達已取得美國政府的授權，可銷售較低階的H200晶片給中國。路透今年5月曾報導，美國已批准約10家中國企業購買輝達H200人工智慧處理器，但當時還未交付任何一批貨物。

輝達執行長黃仁勳先前曾強調向中國銷售硬體的重要性，否則非美國企業恐趁機蠶食市占率，坐收漁利。

輝達 華府 英特爾

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