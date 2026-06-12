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川普取消周四對伊朗攻擊 油價急跌 美股翻揚
美國總統川普周四（11日）宣布取消原定當天晚間對伊朗發動的「攻擊與轟炸」行動，表示與伊朗之間已間的協議已獲得「所有方面」同意；國際油價應聲下挫，布蘭特原油一度跌破每桶90美元；美股標普500指數及那斯達克指數則擴大漲幅，標普500指數終場上漲1.75%，那斯達克指數勁揚2.54%。
川普表示，「基於與伊朗的討論已提交到伊朗的最高領導階層，並獲得同意，我已取消原定的攻擊與轟炸」
他說，「討論事項與最後幾點在觀念與重要細節上，已獲得所有相關方面的同意，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及及其他國家」。
他並表示，簽署協議的時間與地點將在「短期內宣布」，將使荷莫茲海峽逐漸開放；美國海軍對伊朗的封鎖仍將有效，直到各項安排最終完成為止」。
在美國與伊朗連續交戰兩夜，以及川普威脅將於周四晚間對伊朗發動攻擊數小時之後，談判獲得明顯突破；在雙方衝突期間，中間人繼續與華府及德黑蘭討論，試圖敲定協議。消息人士表示，中間協調人士已獲得突破，且各方面「非常接近」達成協議。
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