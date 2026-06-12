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台灣發展AI拚轉型「軟硬體俱佳」強權 專家提建議

中央社／ 倫敦11日專電

台灣在倫敦科技週拓展國際交流合作，台灣AI卓越中心（AICoE）總召集人許永真今天在一場活動提到台灣轉型為「軟硬體俱佳」強權的野心；為達成目標，台灣從制度、人才到投資面，仍有課題待解。

英國代表處科技組今天在倫敦金融城區舉行「AI無國界2.0」論壇，探索台英在人工智慧（AI）領域的發展現況、趨勢和合作可能，並舉辦新創企業交流發表會。

許永真應邀發表專題演講，並與AICoE副總召集人劉靜怡分別擔任與談人。活動吸引台英雙方約120人參加，涵蓋產業和投資界、研究機構和政策圈代表。「AI無國界2.0」是倫敦科技週（London TechWeek）的正式周邊活動。

駐英國代表姚金祥致詞表示，全球逾9成高階晶片和AI伺服器產自台灣，台灣可謂全球AI發展的關鍵助力者。然而，在雄厚硬體實力之外，台灣正以更宏觀的戰略發展AI，包括建構AI主權能力、強化資料生態系、推展國家級的運算基礎設施，並確保AI治理同時符合安全、創新和公眾信任需求。

姚金祥另透露，台灣正與英方協商，推動簽署科學及科技合作協定，相信協定有助促成更多雙邊合作。

許永真在論壇提到，台灣有必要、也有野心強化自身軟體實力。她會後接受中央社採訪表示，台灣宜善用在硬體層面已取得的穩定優勢，吸引更多國際交流合作、促成軟體產業蓬勃發展。

她指出，在發展軟體方面，台灣面臨的主要挑戰不是人才不足，而是被「成功的包袱」束縛。台灣在硬體取得巨大成就，但過去的「成功法則」如今未必適用，發展軟體所需條件更與發展硬體有極大差異。

許永真不諱言，台灣的產業發展現況是軟體公司屈居弱勢，因此相關人才若非流向台積電或其他以硬體取勝的台灣企業，以賺取高薪，往往就是到外資企業或海外尋求發展，以實現個人理想和創意。這樣的現象顯然不利台灣軟體產業發展。

此外，據許永真觀察，台灣軟體人才到台灣的硬體企業任職，常見「工作5年，知識和技術即過時」的情形，因為職務內容通常不需用到最新技術。

另一方面，台灣的創業投資基金幾乎只關注硬體，原因包括投資人和「老闆、長官們幾乎只懂硬體」。

許永真說，台灣需要更多了解軟體的創投基金進入市場，以及更好的政策、法規制度和執行面，才有可能形成健全、活躍的軟體創新和新創生態系。

許永真另提到，台灣的對外宣傳策略有必要調整，不宜過度「重硬輕軟」。事實上，部分海外投資人有迷思，認為台灣的軟體人才不足；然而，問題癥結主要在「環境」，而專業的外來資金有助改善情況。

劉靜怡在論壇分享台灣的AI治理架構，以及去年12月立法通過的「人工智慧基本法」。

專業為法律的劉靜怡是經濟合作暨發展組織（OECD）國際交流合作平台「人工智慧全球夥伴」（GPAI）唯一台灣籍專家，2021年底以個人身分獲選加入，與各國官方派任的代表同桌討論AI政策規範相關議題。

她接受中央社採訪表示，台灣「人工智慧基本法」的主要內涵是「政策宣示」，宣告政府施政方向和原則，但各機關仍需分別盤點，是否具備足夠的管制工具、保護民眾權益的工具、促進產業發展的工具等，並提出具體的行為指引和正負效應評估，否則從執行面來說，這部法律的「實用性」和強制力相當有限。

劉靜怡指出，「人工智慧基本法」存在幾個主要問題，包括權利和責任界定、執行準則、監管機制以及權利主張與救濟機制不夠明確；缺乏針對業者的指引與規範；以及未能就如何解決或調和各項利益或權利衝突提供清楚方向。

舉例而言，AI訓練資料的合法來源、取得與使用，是發展主權AI不容迴避的核心議題，但劉靜怡說，不僅基本法未提供明確的規範基礎，目前也沒有跡象顯示「智慧財產權法」、「個人資料保護法」和「政府資訊公開法」等法規短期內將獲修訂，以防從事AI訓練的人士動輒得咎，隨時可能觸法、面臨刑事訴訟風險。

劉靜怡強調，要發展AI，台灣在資料治理方面，必須有更嚴謹、放眼長遠的策略。

不過，她也提到，台灣的「人工智慧基本法」揭示政府應積極運用AI確保勞動者的勞動權益、積極弭平AI發展造成的技能落差，並輔導因為AI而失業者重返勞動市場，這樣的勞工保護可謂台灣特色，在國際間引發正向關注。

英國 倫敦 劉靜怡

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