SpaceX上市定價每股135美元 創美國史上最大宗IPO

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天將首次公開募股（IPO）價格定為每股135美元，創美國史上最大規模IPO紀錄，也使這家火箭與太空船製造商躋身全球最有價值企業之列。

路透社報導，這次IPO透過出售5億5556萬股股票募得750億美元，創下史上最高IPO募資金額紀錄，並使這家涵蓋太空發射、衛星通訊及人工智慧（AI）業務的公司估值達1.77兆美元。

這項定價為歷時數月的SpaceX上市計畫劃下句點，也被視為馬斯克迄今最具野心的商業計畫之一。儘管部分分析師質疑如此高昂的估值是否合理，但投資人熱情仍相當高昂。

SpaceX股票明天將於那斯達克交易所掛牌交易。若以市值計算，SpaceX將成為美國上市公司第7大企業，儘管去年仍處於虧損且營收遠不及其他科技巨擘。

以1.77兆美元估值計算，SpaceX市值已超越摩根大通（JPMorgan Chase）、波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）、禮來（Eli Lilly）等大型企業，也高於Meta Platforms以及馬斯克另一家上市公司特斯拉（Tesla）。

紐約投資公司50 Park Investments執行長沙漢（AdamSarhan）說：「真正的考驗將是未來幾週市場如何消化這次IPO，而非上市首日表現…定價大致恰到好處，不會過熱也不會過冷。顯然散戶投資人積極買進，現階段他們是重要力量。首日交易後，我們還需觀察是否能延續熱度。」

SpaceX目前流通股數約130.8億股，估值達1.77兆美元。若承銷商行使額外配售權，估值可能進一步提高。一般而言，承銷商可在上市後30天內決定是否執行這項權利。

值得注意的是，SpaceX於美股交易時段尚未結束時就公布IPO定價，通常企業會在收盤後才宣布定價，以避免市場消息影響募股結果。

市場人士普遍預期，美國IPO市場今年將大幅復甦。高盛（Goldman Sachs）預測，2026年IPO募資總額可能擴增至1600億美元，較前一年增加數倍並創新高。除SpaceX外，OpenAI與Anthropic等AI公司也被視為尋求上市的熱門企業。

IPO研究機構Renaissance Capital資深策略師甘迺迪（Matt Kennedy）指出：「大部分IPO首日漲幅約落在10%至15%之間，而這筆交易話題性十足，因此漲幅若不到10%，可能會讓市場失望，但漲幅若超過50%，代表交易完全由市場狂熱情緒所主導。」

本次IPO由高盛、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美銀證券（BofA Securities）、花旗集團（Citigroup）及摩根大通共同承銷。