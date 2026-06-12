快訊

世足賽／從顱骨骨折瀕死到抗命頭錘破網 墨西哥希門尼斯首球淚獻亡父

憑證將過期變「買斷版末日」！微軟Office 2019 for Mac下個月變「唯讀模式」

桃園毒駕拒檢醫院前失控撞死2行人...肇事男也不治 檢警今勘驗

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX上市定價每股135美元 創美國史上最大宗IPO

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天將首次公開募股（IPO）價格定為每股135美元，創美國史上最大規模IPO紀錄，也使這家火箭與太空船製造商躋身全球最有價值企業之列。

路透社報導，這次IPO透過出售5億5556萬股股票募得750億美元，創下史上最高IPO募資金額紀錄，並使這家涵蓋太空發射、衛星通訊及人工智慧（AI）業務的公司估值達1.77兆美元。

這項定價為歷時數月的SpaceX上市計畫劃下句點，也被視為馬斯克迄今最具野心的商業計畫之一。儘管部分分析師質疑如此高昂的估值是否合理，但投資人熱情仍相當高昂。

SpaceX股票明天將於那斯達克交易所掛牌交易。若以市值計算，SpaceX將成為美國上市公司第7大企業，儘管去年仍處於虧損且營收遠不及其他科技巨擘。

以1.77兆美元估值計算，SpaceX市值已超越摩根大通（JPMorgan Chase）、波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）、禮來（Eli Lilly）等大型企業，也高於Meta Platforms以及馬斯克另一家上市公司特斯拉（Tesla）。

紐約投資公司50 Park Investments執行長沙漢（AdamSarhan）說：「真正的考驗將是未來幾週市場如何消化這次IPO，而非上市首日表現…定價大致恰到好處，不會過熱也不會過冷。顯然散戶投資人積極買進，現階段他們是重要力量。首日交易後，我們還需觀察是否能延續熱度。」

SpaceX目前流通股數約130.8億股，估值達1.77兆美元。若承銷商行使額外配售權，估值可能進一步提高。一般而言，承銷商可在上市後30天內決定是否執行這項權利。

值得注意的是，SpaceX於美股交易時段尚未結束時就公布IPO定價，通常企業會在收盤後才宣布定價，以避免市場消息影響募股結果。

市場人士普遍預期，美國IPO市場今年將大幅復甦。高盛（Goldman Sachs）預測，2026年IPO募資總額可能擴增至1600億美元，較前一年增加數倍並創新高。除SpaceX外，OpenAI與Anthropic等AI公司也被視為尋求上市的熱門企業。

IPO研究機構Renaissance Capital資深策略師甘迺迪（Matt Kennedy）指出：「大部分IPO首日漲幅約落在10%至15%之間，而這筆交易話題性十足，因此漲幅若不到10%，可能會讓市場失望，但漲幅若超過50%，代表交易完全由市場狂熱情緒所主導。」

本次IPO由高盛、摩根士丹利（Morgan Stanley）、美銀證券（BofA Securities）、花旗集團（Citigroup）及摩根大通共同承銷。

SpaceX IPO 美國

延伸閱讀

SpaceX挑戰史上最大IPO 馬斯克身價有望突破1兆美元

SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

SpaceX IPO吸金逾2500億 超額認購4倍

SpaceX上市掀30年最棘手避險挑戰！分析師無奈：難道放空NASA？

相關新聞

SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭與衛星集團SpaceX本周完成史上最大規模的IPO。根據周四提交的監管文件，SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資約750億美元，遠遠超越沙烏地阿美石油公司2019年創下的IPO紀錄。

AI已經有意識了？為何Google、Meta大舉招聘「哲學家」做研究

世界頂尖的AI巨頭Anthropic、Google DeepMind與Meta，近期開始擴招「哲學家」，投入龐大資源研究一個科幻小說式的命題：AI有沒有意識？AI模型已經強大到這個地步了嗎？哲學教育又如何因為AI起飛？

布蘭特油價跌破90美元 下探4月來低點 川普說美伊最快周末簽協議

國際油價跌至兩個月低點，因美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一波軍事打擊，並表示與伊朗的和平協議最快可能於本周末簽署，這番言論讓市場對結束戰爭的進展產生新的期待。

韓股開盤後狂漲逾7% 日股也勁揚3% 跟進美國晶片股大漲

南韓股市今天開盤後飆漲超過7%，因美國總統川普表示，美國與伊朗接近達成終結戰爭的協議，提振市場風險胃納。

台積電ADR勁揚逾3%！聯電大漲超過9% 日月光也很猛

台股ADR周四（11日）大漲，跟隨費城半導體指數勁揚8%的熱烈走勢。台積電ADR收盤上漲逾3%，報每股421.07美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,663.18元，較台北交易股票溢價率18.36%。

美股收盤／費半狂漲8% 三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

美國股市周四（11日）大幅收高，美國總統川普在威脅升級伊朗戰爭後、又宣布取消原定計劃對伊朗發動的空襲，消息帶動各大股指延續漲勢，標普500指數創逾兩個月最大漲幅，費城半導體指數更大漲近8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。