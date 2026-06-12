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布蘭特油價跌破90美元 下探4月來低點 川普說美伊最快周末簽協議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價跌至兩個月低點，因美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一波軍事打擊。圖為原油開採設備。路透
國際油價跌至兩個月低點，因美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一波軍事打擊。圖為原油開採設備。路透

國際油價跌至兩個月低點，因美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一波軍事打擊，並表示與伊朗的和平協議最快可能於本周末簽署，這番言論讓市場對結束戰爭的進展產生新的期待。

布蘭特原油8月期貨今天開盤後下跌約1.5%，報每桶89.04美元，跌破每桶90美元關卡，延續周四收盤大跌2.9%的頹勢。

西德州中級原油（WTI）7月期貨今天開盤一度重挫近3%，跌至每桶85.13美元，創4月17日以來最低，稍後跌幅收斂至2%，但延續周四（11日）收盤下跌2.6%的頹勢。

川普先前揚言將再次打擊伊朗，並威脅奪取伊朗石油設施據點哈格島，但隨後又宣布取消攻擊計畫，並表示協議已接近達成，然而，伊朗方面尚未證實。

川普過去數十次宣稱與伊朗的協議即將達成，但至今均未成真。這場戰爭已導致荷莫茲海峽幾乎完全關閉，嚴重阻礙原油、燃料及天然氣對全球客戶的供應，同時推升通膨壓力。

伊朗半官方媒體法爾斯通訊社報導，伊朗尚未批准任何與美國達成協議的文本。此前，川普指控伊朗拖延臨時和平協議談判後，美軍於周四凌晨連續第二天對這個伊斯蘭共和國發動空襲。

芝加哥Karobaar資本公司投資長庫爾希德表示：「市場似乎愈來愈傾向認為，雙方最終都將因談判失敗付出比妥協更高的代價。這並不代表協議即將達成，而是市場已不再認為談判破裂是最可能出現的結果。」

川普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，協議最快可能於本周末在歐洲簽署，若成真，副總統范斯將出席相關活動。川普還表示，伊朗最高領袖已同意該協議，但也強調協議尚未最終定案。

川普說，該協議將使荷莫茲海峽恢復通航，並包含德黑蘭承諾不發展核武器的內容。自4月雙方同意停火以來，伊朗核計畫及其遭凍結資產一直是阻礙雙方達成協議的主要爭議點。

即使雙方最終達成協議，全面恢復正常石油供應仍面臨多項障礙，包括必須清除荷莫茲海峽的水雷、已停產油田可能需要數月才能恢復運作，以及無人機與飛彈攻擊對能源基礎設施造成的損害仍需修復。

目前已有部分油輪透過荷莫茲海峽離開波斯灣，但全球部分地區的石油庫存正出現明顯下降跡象。新加坡燃料庫存已降至2013年以來最低水準，而美國原油庫存在過去五周也以相當快速的速度下滑。

川普 伊朗 美國

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