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韓股開盤後狂漲逾7% 日股也勁揚3% 跟進美國晶片股大漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市今天開盤後飆漲超過7%。圖為南韓外匯交易室看板資料照片。美聯社
南韓股市今天開盤後飆漲超過7%。圖為南韓外匯交易室看板資料照片。美聯社

韓股市今天開盤後飆漲超過7%，因美國總統川普表示，美國與伊朗接近達成終結戰爭的協議，提振市場風險胃納。

隨著費半指數周四大漲8%，晶片股走揚，帶動基準的南韓Kospi指數在開盤後一度飆升7.2%，報8,323點。

日經225指數漲幅也擴大至3%。

周五的強勁反彈，再次展現南韓這個規模約4.3兆美元股票市場的劇烈波動特性。南韓股市也是當天亞洲地區表現最強勁的市場之一。

近年來，市場波動加劇，主要原因在於三星電子與SK海力士兩家公司合計占據Kospi超過一半的市值。此外，追蹤這兩家晶片製造商的槓桿型ETF日益受到投資人歡迎，由於這類產品會放大每日股價漲跌幅，也進一步加劇了市場波動。

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