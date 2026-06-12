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SpaceX締造史上最大IPO紀錄！4,400名員工跟著馬斯克暴富

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX以750億美元募資規模刷新全球IPO紀錄。圖為承銷商摩根士丹利在總部布置的看板。法新社
SpaceX以750億美元募資規模刷新全球IPO紀錄。圖為承銷商摩根士丹利在總部布置的看板。法新社

馬斯克（Elon Musk）旗下的火箭與衛星集團SpaceX本周完成史上最大規模的IPO。根據周四提交的監管文件，SpaceX以每股135美元發行5.556億股，募資約750億美元，遠遠超越沙烏地阿美石油公司2019年創下的IPO紀錄。

按發行價計算，公司估值約1.77兆美元；若計入員工股票選擇權及限制性股票單位（RSU），完全攤薄估值約達1.8兆美元。

市場需求極為熱烈，據杔認購倍數超過發行規模的四倍。其中散戶申購金額突破1,000億美元。CNBC引述消息人士報導，最終分配給散戶的比率低於市場原先預期的約30%，僅落在略高於20%的水準，反映大型機構投資人的需求異常強勁。包括貝萊德（BlackRock）、中東主權基金、避險基金及長線資產管理機構均大舉參與認購。

外界同時聚焦這場IPO創造的鉅額財富。投資平台Hill.com估計，超過4,400名現任與前員工可望因持股成為百萬富翁，其中約400人預期將賺進1億美元或更多。部分早期工程師當年以低薪換取股票，如今持股價值數千萬美元。也有員工在公司尚未成名時出脫持股，如今成為內部最常被提起的憾事之一。

對馬斯克而言，這次IPO更可能成為個人財富的新里程碑。按發行價計，他持有的SpaceX股份價值超過了8,600億美元。若股價上市後進一步上漲，他有機會成為全球首位身價突破1兆美元的人。

這場IPO被視為AI資本市場的重要風向球。SpaceX計畫將資金投入AI基礎設施、新一代衛星網以及償還約200億美元過渡性融資。馬斯克近期提出在太空部署AI資料中心的構想，宣稱這是突破地球能源限制的長期方案，並已公布首顆翼展70公尺的AI衛星草圖。

市場普遍認為，SpaceX成功上市後，將為Anthropic與OpenAI等AI公司鋪路，兩者估值均接近1兆美元一帶動新一波科技IPO熱潮。

不過，高估值也引發質疑。SpaceX去年營收年增33%至187億美元，因大幅增加AI投資，全年虧損49億美元。以目前估值計算，股價營收比（PSR）超過90倍。部分投資人認為，太空AI資料中心與月球工廠等願景仍有待驗證，目前估值反映相當樂觀的成長預期。

SpaceX IPO 馬斯克

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