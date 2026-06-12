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台積電ADR勁揚逾3%！聯電大漲超過9% 日月光也很猛
台股ADR周四（11日）大漲，跟隨費城半導體指數勁揚8%的熱烈走勢。台積電ADR收盤上漲逾3%，報每股421.07美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,663.18元，較台北交易股票溢價率18.36%。
聯電ADR大漲超過9%，日月光也勁揚逾7%
美國總統川普在威脅升級伊朗戰爭後、又宣布取消原定計劃對伊朗發動的空襲， 激勵道瓊工業指數11日收盤上漲929.97點，漲幅1.86%，收50,848.75點；標普500指數上漲127.31點，漲幅1.75%，收7,394.30點；那斯達克指數上漲640.16點，漲幅2.54%，收25,809.66點。
費城半導體指數大漲964.97點，漲幅7.91%，報13,171.43點，創下自2025年4月以來的最大單日漲幅。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 581.88 +7.29 544.00 6.96
中華電 CHT 145.47 +0.90 145.00 0.32
台積電 TSM 2,663.18 +3.26 2,250.00 18.36
聯電 UMC 130.80 +9.42 125.00 4.64
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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