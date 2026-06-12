美股收盤／費半狂漲8%！三大指數創兩個月最大漲幅 歡慶川普急喊停空襲

美國股市周四（11日）大幅收高，美國總統川普在威脅升級伊朗戰爭後、又宣布取消原定計劃對伊朗發動的空襲，消息帶動各大股指延續漲勢，標普500指數創逾兩個月最大漲幅，費城半導體指數更大漲近8%。

三大股市指數創下自4月8日以來的最大單日漲幅，當時美國與伊朗達成臨時停火協議。

道瓊工業指數11日收盤上漲929.97點，漲幅1.86%，收50,848.75點；標普500指數上漲127.31點，漲幅1.75%，收7,394.30點；那斯達克指數上漲640.16點，漲幅2.54%，收25,809.66點。

費城半導體指數大漲964.97點，漲幅7.91%，報13,171.43點，創下自2025年4月以來的最大單日漲幅。

川普在預定展開空襲伊朗前的幾個小時取消行動，隨後在白宮對記者表示，美國和伊朗最早可能在本周末簽署和平協議，要恢復荷莫茲海峽的航運。

受此消息提振，股市延續從上一交易日的拋售中反彈的趨勢。晶片製造商股價大漲，成為標普500指數的最大提振因素。標普500指數11個類股中有八個上漲，其中工業和材料類股領漲。能源類股表現最差，受油價下跌拖累。

Per Stirling資本管理公司的董事Robert Phipps表示：「我們的技術指標顯示當前市場相對超賣。正如我們此前漲得太快、太猛，現在跌得也太快、太猛。」

自6月初創下收盤歷史新高以來，標普500指數已出現回檔，中東衝突加劇了通膨壓力。周三，標普500科技指數確認進入修正區間。

Roundhill Financial執行長Dave Mazza表示，市場現在為川普取消空襲計畫以及所謂的「和解」感到興奮，但目前仍未簽署正式條約，「如果協議最終簽署，市場仍有相當大的上漲空間，因為油價和波動率仍計入大幅度的衝突風險」。

周五市場關注焦點將轉向在那斯達克開始交易的SpaceX。SpaceX周四將這筆美國史上最大規模的首次公開發行（IPO）定價為每股135美元，使馬斯克旗下的這家太空公司躋身全球市值最高公司之列。

這次IPO出售5.5556億股股票，籌集創紀錄的750億美元。公司估值達1.77兆美元，創下IPO最高紀錄。

紐約50 Park Investments首席執行官Adam Sarhan表示，「股票定價是第一步，但市場如何消化這一消息是第二步，投資人最需要認清的是自己的投資時間框架。」

在當日下跌的個股中，甲骨文股價暴跌8.5%，此前該公司公布的2027會計年度資本支出計劃超出華爾街預期。

加劇通膨擔憂的數據顯示，美國5月生產者物價漲幅超出預期，創下三年多來的最大年度漲幅。此外，上周美國首次申請失業救濟人數小幅上升。

市場普遍預期聯準會將在下周的政策會議上維持利率不變，投資人已將年底前至少升息1碼納入預期。