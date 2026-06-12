川普撤空襲伊朗計畫 美股大漲

全球航空公司正努力應對因美國和以色列與伊朗的戰爭而導致的燃油成本上漲，廉價航空公司受到的衝擊尤其嚴重，因為它們缺乏如高價艙等、高消費旅客和信用卡常客方案之類的高利潤收入來源。美國廉航公司精神航空（Spirit Airlines）今年5月倒閉，成為第一個倒下的骨牌。 本文為讀者進一步解析國際航空運輸協會（IATA）的最新報告，告訴你為何今年和明年，可能有更多航空公司破產、整併……

2026-06-12 06:01