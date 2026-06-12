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川普撤空襲伊朗計畫 美股大漲

中央社／ 紐約11日綜合外電報導

美國股市今天勁揚收紅，創兩個月來最佳單日表現，國際油價則下跌。稍早總統川普宣布取消今晚空襲伊朗的計畫，外界期待美伊即將達成協議，讓全球石油運輸恢復順暢。

道瓊工業指數大漲929.97點或1.86%，收50848.75點。

標準普爾500指數上漲127.31點或1.75%，收在7394.30點。

那斯達克綜合指數勁揚640.16點或2.54%，收25809.66點。

費城半導體指數大漲964.98點或7.91%，收13171.44點。

伊朗 川普 美股

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