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搶買 SpaceX 散戶賣股籌錢

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
馬斯克創辦的太空公司SpaceX 11日辦理IPO。（路透）
馬斯克創辦的太空公司SpaceX 11日辦理IPO。（路透）

馬斯克一手創辦的太空公司SpaceX，11日將辦理IPO，知情人士透露，此案吸引散戶投資人瘋狂追逐，至今已吸引超過700億美元散戶認購，許多投資人甚至拋售手中原本其他科技股持股，希望買到SpaceX的新股。彭博資訊預估，散戶將至少獲得20%的股份。

根據追蹤散戶資金流動的Vanda公司的統計，截至10日，非專業投資人已連續三天拋售個股，是2020年3月新冠疫情大爆發以來首見，遭拋售的主要標的集中在晶片製造商和近期人工智慧（AI）領域表現突出的公司。

Vanda全球宏觀策略師帕特爾表示，目前的跡象顯示，散戶可能正在為即將到來的IPO儲備一些資金。 Vanda的數據顯示，散戶投資人8日從個股中撤出的資金是2023年11月以來最多。隔天科技股領跌標普500指數時，散戶再次選擇觀望。  

近來大盤走勢偏弱，而太空股是少數幾個逆勢而上、沒有受到避險情緒影響的股票之一。Vanda的數據也顯示，散戶投資者對太空相關股票的需求達到2024年以來最高。

彭博資訊報導，知情人士透露，SpaceX已收到約1,000家法人的認購單，而該公司已設定的每股135美元發行價和5.556億股的發行規模，不太可能改變，此交易將為公司籌集約750億美元，公司估值約1.8兆美元。

但彭博資訊計算，如果此次IPO籌資規模達到750億美元，那麼如此的配售比率勢必無法滿足多數散戶的需求。

此外，外界預期，足以翻轉一個世代財富的機會也將隨之到來。如果SpaceX掛牌首日股價便大漲，讓市值達標，大約將等於奇異（GE）市值的五倍。馬斯克的朋友們也都將入袋數十億美元，另一個將改變命運的族群就是SpaceX現任與前任員工。目前SpaceX有2萬2,000名員工，離職員工累計有數百人。

當初做為酬勞發放的股票，如今將獲得巨大回報。

投資平台Hill.com估計，現任與前任員工當中，大約400人身價將隨著IPO達到1億美元或更高。Hill.com創辦人兼執行長班森指出，多數IPO案通常只看到創辦人成為億萬富豪，能夠有400人身價達到1億美元大關的狀況極為罕見，足以證明SpaceX上市創造了多麼龐大的財富。

SpaceX 太空 IPO

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