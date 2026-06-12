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僅僅91天就步入熊市 金價打4,000美元保衛戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

通膨升溫將帶動利率上升的預期，使國際金價10日收在今年最低，且已陷入熊市，是四年來首見，如今正面臨4,000美元保衛戰。

黃金現貨和期貨價10日都跌至今年最低，11日在紐約早盤持續震盪走低，現貨價一度跌到4,024美元。比起本波高點，金價已下跌超過20%，代表只花了91天便遁入空頭市場，寫下2008年來最快步入熊市的紀錄。

比起2月底美伊戰爭爆發前，金價已大跌約五分之一，一些央行為捍衛本幣匯率而賣出黃金，加上美國股市在漲了兩個月之後開始搖晃，尤其是已急速飆高的科技股持續震盪，金價近期已跌破200日移動平均線這個長期動能指標，進而觸動更大一波賣壓。

 EverBank世界市場總裁葛夫尼表示，金價下跌全因利率因素所致，美國消費者物價指數（CPI）數據偏高，讓投資人認為聯準會（Fed）的下一步是升息。

花旗本周已將黃金三個月目標價從每英兩4,300美元下調至4,000美元，原因是荷莫茲海峽局勢僵持，以及能源價格居高不下，令市場對Fed今年升息的預期升溫。花旗分析師在報告中寫道，實物需求疲軟可能會進一步打壓價格。這些分析師指出，如果荷莫茲海峽關閉到夏季結束，黃金購買量減少可能會導致金價回落。

金價 利率 紐約

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