韓水泥車工會罷工 衝擊IC業

南韓預拌混凝土運輸工人工會（KNRCTWU）正在進行罷工，已導致SK海力士京畿道龍仁市的半導體聚落工地所有澆置作業停止，三星電子平澤園區工地的澆置作業也傳出取消，這讓各界愈來愈擔心，這次罷工可能對南韓半導體業造成大規模傷害。

韓媒Asia Business Daily報導，據業內人士透露，KNRCTWU的罷工已導致SK海力士龍仁半導體聚落的所有混凝土發貨計畫取消。

SK海力士的龍仁半導體聚落，占地約420萬平方公尺（127萬坪），被視為南韓最大的民間投資計畫之一，預計將興建四座最先進的半導體工廠，以及多座半導體製作相關的先進設施。

雖然自罷工開始以來，當地的混凝土生產商和未參與罷工的混凝土運輸商，已全力維持供應，但業內人士透露，逾90%的當地混凝土運輸商都是KNRCTWU成員。加上當地生產商自己擁有的混凝土攪拌車數量也非常少，導致物流中斷特別嚴重。

同時，三星平澤園區工地的混凝土澆築作業，也在同一天傳出取消，顯示混凝土運輸工罷工的影響，正在平澤和龍仁的半導體建築工地間蔓延。KNRCTWU工會成員以私家車，阻擋三星平澤園區工地的混凝土攪拌站入口，導致兩家製造商無法供貨，澆置作業也因此取消。

業界專家擔心，鑒於半導體工廠興建對工期要求非常嚴格，混凝土澆置的任何延誤都可能對後續工程造成連鎖影響，導致廣泛且不可控的損失。