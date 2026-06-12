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ECB升息1碼 近三年首見

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐洲央行（ECB）11日決議升息1碼，基準的存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。

ECB聲明指出，中東戰爭正推升通膨壓力，根據這場衝突可能的發展路徑，以及對歐元區中期經濟前景影響所做的各種情境推演，升息是合理決策。

ECB一如既往，堅守依後續數據做為未來決策的立場。但金融市場預期ECB未來一年內將二度升息，下次展開行動時間點最快在9月。

ECB也調升通膨預期，預估今年通膨率達3.0%、明年為2.3%、後年為2%，已接近3月報告描繪的「負面」情境。其聲明表示：「這場戰爭對中期通膨與經濟成長的全面影響，將取決於能源價格震撼的強度與持續時間，以及其間接效應和第二輪效應的規模。」

Premier Miton公司投資長畢瑞爾在ECB決策後發布的報告中表示，鑑於當前通膨環境，ECB的決定並不令人意外。

升息 ECB 通膨

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