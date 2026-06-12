快訊

5小時前預告「強力打擊伊朗…」 川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

「愛通膨」惹議 川普：增幅低於預估

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國勞工部十日發布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之四點二，創三年來新高。對此，美國總統川普聲稱，「我愛通膨」。這番話引發爭議，他之後喊冤宣稱是遭斷章取義，愛通膨的主因是通膨增幅低於預估。

根據該部最新資料數據，受二月底開戰的美伊戰爭影響，五月ＣＰＩ月增百分之○點五、年增百分之四點二，增幅創下自二○二三年四月以來新高。其中能源成本增加占整體月增幅的百分之六十。

紐約時報十日報導，這已是白宮第三度淡化通膨升溫，主張物價上漲壓力只是暫時現象且川普經濟政策仍發揮作用。

川普十日在白宮被媒體問到是否擔心美國通膨升溫時答道，「不，我喜歡，數字很棒。我愛通膨」；對物價何時回落，他預測，「當一切結束時，你們會看到油價重回戰前的水準。油價正下跌，還會像石頭一樣快速墜落」。

不久川普就在接受紐約郵報電訪時澄清，愛通膨是指儘管美國正對外用兵，但通膨增幅低於預估。川普並抱怨他「總遭斷章取義」，近來的通膨歸咎於能源價格推升，只要美伊戰爭結束，通膨將大幅下降。對年增百分之四點二是否算高點時，他答道，「我想是」，並拿美國前總統拜登二○二二年六月通膨達百分之九點一相提並論。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美國通膨飆3年新高！川普脫口「我愛通膨」炸鍋 急解釋是這原因

通膨警報…美5月CPI年增4.2% 3年新高

釋鴿派訊號 楊金龍：通膨預期未見高漲跡象

美 CPI 年增4.2% 三年高點 細項顯示通膨轉趨溫和 市場仍認為 Fed 今年將升息

相關新聞

伊媒：伊朗尚未批准美伊初步MOU文本 但批准可能性很高

伊朗半官方的法斯（Fars）通訊社11日引述1位接近伊方談判團隊的消息人士報導，德黑蘭尚未批准美伊初步諒解備忘錄（MOU）的文本。

川普：已取消原定對伊朗的空襲與轟炸

美國總統川普11日在自創社媒真實社群發文，揚言「今夜將非常、非常強力地打擊伊朗」。但約5小時後，他又發文指稱，「已取消原定對伊朗的空襲及轟炸」。

「仁不膩」 老黃韓綜首秀 四大亮點話題性十足

全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已經離開南韓，但他在當地引發的狂潮，至今仍餘波盪漾。期間他登上南韓「國民 MC」劉在錫主持的熱門綜藝節目《You Quiz on the Block》，待他離開後才播出。他在這場個人的綜藝處女秀中展現極度親民、幽默且充滿智慧的一面，「韓版兆元宴」、創業歷程及AI前景等十足性話題更使該集收視率創新高。

日華懇更名 日本台灣友好議員聯盟

日本國會跨黨派對台友好團體「日華議員懇談會」（日華懇）十一日召開總會，正式決議更名為「日本台灣友好議員連盟」，以「台灣」取代「華」字。會長古屋圭司表示，日本政府與台灣相關機構多年前已完成名稱調整，如今更名順理成章，也是經過長期評估後的決定。

「愛通膨」惹議 川普：增幅低於預估

美國勞工部十日發布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之四點二，創三年來新高。對此，美國總統川普聲稱，「我愛通膨」。這番話引發爭議，他之後喊冤宣稱是遭斷章取義，愛通膨的主因是通膨增幅低於預估。

聖家堂耶穌塔落成 整體完工還要10年

從一八八二年開始興建的聖家堂仍未完工，但早已是西班牙巴塞隆納最知名景點。今年是聖家堂建築師高第車禍逝世一百周年，教宗良十四世十日造訪聖家堂主持彌撒，為新落成的耶穌基督塔舉行祝福儀式，這座教堂現已成為全球最高教堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。