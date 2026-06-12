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美 PPI 增6.5% 三年半最高 伊朗戰事推升通膨
美國勞工統計局11日公布，5月生產者物價指數（PPI）年增6.5%，升幅達2022年11月以來最大，也高於市場預期的6.4%，月升幅1.1%，同樣超出市場預期的0.7%，主因是伊朗戰爭的影響，持續加劇通膨壓力。
前一天出爐的5月消費者物價指數（CPI）年升幅4.2%，三年來最高，凸顯荷莫茲海峽封鎖造成的能源衝擊，正日益讓美國經濟承擔更多傷害。由於這場衝突眼下看不到任何快速解方，隨著企業將上漲的能源和運輸成本轉嫁出去，其他商品和服務也正變得日益昂貴。
同於11日公布的美國上周首度申領失業金人數小增4,000人，達到22.9萬人，稍高於路透預測的21.9萬人，顯示美國勞動力市場仍顯韌性。
當美國總統川普10日被問到5月CPI以三年來最快速度上升，以及是否可能在11月期中選舉前幾個月拖累共和黨選情時，他表示：「我喜歡通膨。」雖然事後他喊冤，表示自己被斷章取義，「愛通膨」是因為戰爭期間的通膨升幅低於預期。
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