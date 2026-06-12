亞幣貶壓 各國不忍了 南韓、印度、菲國等央行出手

因高油價、外資撤離和美元走高，亞洲貨幣最近面臨一波波貶值壓力，從南韓、印度到菲律賓的多國央行，也因此紛紛出手打擊境外匯市投機交易，試圖穩定本國匯率。

南韓財政部本周表示，將加強監管境外貨幣衍生性商品交易；菲律賓已要求銀行確保無本金交割遠期外匯（NDF）交易僅限於實際經濟需求；印度則把銀行外匯淨部位上限收緊至1億美元。

外匯市場NDF日交易量

印尼央行本周緊急意外升息後表示，為支撐印尼盾，央行正「全球且全天候」介入匯市。

各國接連發出警告，可見亞洲決策官員擔心境外交易正加劇本幣貶值壓力。美國和伊朗衝突推升油價，也讓問題雪上加霜，尤其衝擊高度依賴能源進口的亞洲國家。

印尼盾已跌破1美元兌1萬8,000印尼盾大關；韓元貶至全球金融危機以來最弱；印度盧比和菲律賓披索也雙雙改寫歷史新低。

各國打擊境外匯市交易措施或許有助減輕部分壓力，但分析師懷疑，單憑一己之力恐怕難以扭轉趨勢。

三菱日聯銀行資深匯率分析師麥可·萬（音譯）說：「這些措施或許會產生一些效果，但若要真正奏效，基本面也須跟著改善。」

據德銀統計，NDF約占全球每日10兆美元外匯交易量4%，但在亞洲地區影響力特別大，因為許多國家對換匯仍有限制。

這也代表，新加坡、倫敦和紐約等全球金融中心的交易，都可能牽動當地匯市走勢。亞洲各國主管機關在本幣面臨貶值壓力時，也一直試圖降低這種外部影響。

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管吳坤說：「NDF市場之所以存在，正是因為境內市場設有各種限制。」他指出，若這些限制逐步鬆綁，且市場具備足夠流動性，對NDF需求自然逐漸消退，星元和泰銖便是典型例子。

部分投資人認為，貨幣走弱其實源自各國自身經濟問題，而非境外交易。例如印度今年來外資賣超當地股市創新高300億美元，促使當局最近加大吸引外資力道。印尼方面，投資人對總統普拉伯沃執政下的經濟前景和財政路線愈來愈感到不安。

菲律賓則因油價高漲，再度面臨通膨衝擊。南韓方面，儘管散戶追捧人工智慧（AI）概念股，帶動股市本月創下歷史新高，但2026年以來外資仍賣超超過780億美元。

華僑銀行（OCBC）資深經濟學家文卡泰斯瓦蘭表示，央行採取的各項措施，包括介入境外市場，主要目的是避免市場出現更劇烈波動，「我們仍認為，印度、菲律賓和印尼都有可能升息。」