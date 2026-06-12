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亞銀：亞洲面臨停滯性通膨 示警中東衝突推升物價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
神田真人說，亞洲依賴透過荷莫茲海峽進口中東能源，特別容易受伊朗戰爭導致的成本升高和供應受限打擊。 聯合報系資料照
神田真人說，亞洲依賴透過荷莫茲海峽進口中東能源，特別容易受伊朗戰爭導致的成本升高和供應受限打擊。 聯合報系資料照

亞銀（ADB）總裁神田真人警告，中東衝突推升通膨，亞洲經濟體正面臨停滯性通膨風險。此外，世界銀行將今年全球經濟成長預期下調至2.5%，理由也是中東戰爭帶來衝擊，並表示如果能源供應中斷更加嚴重，並給金融市場帶來巨大壓力，經濟增速可能腰斬，只剩1.3%。

神田真人本周接受訪問時說，通膨壓力升高，現在有陷入「停滯性通膨漩渦風險」，因為「實質薪資下滑導致需求降低，利率走高又增加債務負擔」。

亞銀總裁受訪重點
亞銀總裁受訪重點

他指出，亞洲消費者物價將進一步上漲，因為運輸、能源和零件成本齊漲的壓力，正從上游產品擴散至下游。他警告，除物價上漲外，「實體（供應鏈）系統也有停擺風險」。

神田真人說，亞洲依賴透過荷莫茲海峽進口中東能源，特別容易受伊朗戰爭導致的成本升高和供應受限打擊。亞洲「並未準備好」因應當前危機，「除了分散石油與天然氣供應地外，加速運用可再生能源和安全的核電，並加強節約能源，都是本應宣導的事」。但他認為，這場危機也提供亞洲各國落實必要改革與政策的機會，例如區內各地擴大使用核能。  

世銀11日則在其全球經濟展望半年報中表示，2025年全球經濟增長率為2.9%，較1月的預測多出0.2個百分點，但對2026年的預測較1月下修0.1個百分點至2.5%，是2019年底以來最低水準。

由於美伊戰爭，世銀下修三分之二國家增長預期，降幅最大的是阿聯、伊拉克及其他能源出口嚴重受創的中東國家。

世銀在報告中表示，其基準預測假設今年布蘭特原油均價為每桶94美元，比2025年上漲36%，並預計最嚴重的能源供應中斷將在7月底前緩解，全球總體通膨率約為4%。

然而，如果能源供應中斷持續時間更長，且今年油價均價達到每桶115美元，全年經濟增長可能放緩至2.1%，通膨可能升至4.4%；如果能源衝擊進一步波及金融市場，經濟前景將進一步惡化，增長率可能再降至1.3%。

世銀首席經濟學家吉爾表示，預計2027和2028年全球經濟成長率將提高至2.8%，但仍比2010年代平均水準低0.4個百分點，原因包括人口增長放緩、私人投資增速下降、公共投資減少、公共債務上升和貿易增長放緩等。

吉爾說，如今世界經濟韌性已遠不如2008年，也不如2018年，他預計未來幾年將呈現政策不確定性高、通膨壓力大和利率維持在高檔的局面。

亞銀 中東 世界銀行

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