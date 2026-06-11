美股早盤／晶片股絕地大反攻...四大指數齊揚 費半強漲4%

近期承受壓力的晶片股反彈，帶動美股四大指數11日早盤全面上漲，但美伊緊張情勢升溫推升國際油價，限縮了漲幅。

道瓊工業指數和標普500指數早盤攀揚至少0.7%，那斯達克綜合指數漲1%。連跌兩天的費城半導體指數更跳漲4%。台積電ADR漲近3%。

美光、超微股價回升，英特爾更大漲近9%，iShares半導體ETF上漲3%。在晶片股反彈之際，市場對SpaceX 12日掛牌的期待持續升溫。這樁重磅首次公開發行股票案（IPO）可望凸顯AI基礎建設擴張所帶來的成長潛力。

不過，美國總統川普於Truth Social發文表示，美國今晚將「非常猛烈地」攻擊伊朗，西德州中級原油期貨應聲上漲近1%，報每桶約90美元。川普還說，將在不久的將來，接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並全面掌控伊朗的石油與天然氣市場。

另一方面，美國5月生產者物價指數（PPI）上升1.1%，高於市場預估的0.7%。扣除波動較大的食品與能源價格後，核心通膨率為0.4%，低於市場預估的0.5%。

Crossmark Global投資公司首席市場策略師費南德茲表示，許多投資人如今正轉向他們認為與AI交易相反的標的，而AI交易一直是今年以來推動股市上漲的重要力量。

她受訪時表示：「我認為大家正在思考的是，哪些標的可以對科技交易避險？哪些資產是動能與高Beta值交易的對立面？我們看到資金正從科技股輪動到近幾個月遭到打壓的一些類股。」

費南德茲觀察到，客戶日益將資金轉進其他領域，包括醫療保健中的製藥與生技產業，以及金融與能源類股。