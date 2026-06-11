快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／晶片股絕地大反攻...四大指數齊揚 費半強漲4%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
晶片股反攻，美股四大指數11日早盤全面上漲。路透
晶片股反攻，美股四大指數11日早盤全面上漲。路透

近期承受壓力的晶片股反彈，帶動美股四大指數11日早盤全面上漲，但美伊緊張情勢升溫推升國際油價，限縮了漲幅。

道瓊工業指數和標普500指數早盤攀揚至少0.7%，那斯達克綜合指數漲1%。連跌兩天的費城半導體指數更跳漲4%。台積電ADR漲近3%。

美光、超微股價回升，英特爾更大漲近9%，iShares半導體ETF上漲3%。在晶片股反彈之際，市場對SpaceX 12日掛牌的期待持續升溫。這樁重磅首次公開發行股票案（IPO）可望凸顯AI基礎建設擴張所帶來的成長潛力。

不過，美國總統川普於Truth Social發文表示，美國今晚將「非常猛烈地」攻擊伊朗，西德州中級原油期貨應聲上漲近1%，報每桶約90美元。川普還說，將在不久的將來，接管哈格島及其他石油基礎設施據點，並全面掌控伊朗的石油與天然氣市場。

另一方面，美國5月生產者物價指數（PPI）上升1.1%，高於市場預估的0.7%。扣除波動較大的食品與能源價格後，核心通膨率為0.4%，低於市場預估的0.5%。

Crossmark Global投資公司首席市場策略師費南德茲表示，許多投資人如今正轉向他們認為與AI交易相反的標的，而AI交易一直是今年以來推動股市上漲的重要力量。

她受訪時表示：「我認為大家正在思考的是，哪些標的可以對科技交易避險？哪些資產是動能與高Beta值交易的對立面？我們看到資金正從科技股輪動到近幾個月遭到打壓的一些類股。」

費南德茲觀察到，客戶日益將資金轉進其他領域，包括醫療保健中的製藥與生技產業，以及金融與能源類股。

美股 SpaceX 那斯達克

延伸閱讀

美股早盤／核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮、美超微暴跌

美股四大壓力測試 資金正從科技股輪動至其他類股 後續盯兩重點

通膨陰影壓境台股早盤震盪 台積電、聯發科營收利多難敵國際賣壓

外資大賣早有跡可循！台股6個交易日急殺逾4,000點 分析師曝操作關鍵

相關新聞

日本星巴克要賣了？美國總部搶救本土市場 交易規模爆天價

據《彭博》與《路透》報導，美國咖啡連鎖巨頭星巴克正考慮調整日本業務的重大策略，可能的選項包括出售部分股權或推動重新上市（IPO）。消息一出，隨即帶動星巴克在美股股價上漲約1.5%。目前公司已與投資銀行展開初步討論。

美股早盤／晶片股絕地大反攻 四大指數齊揚 費半強漲4%

近期承受壓力的晶片股反彈，帶動美股四大指數11日早盤全面上漲，但美伊緊張情勢升溫推升國際油價，限縮了漲幅。

美5月PPI升幅達逾三年來最高 伊朗戰爭持續加劇通膨壓力

美國5月生產者物價指數（PPI）升幅達到逾三年來最高，主因是伊朗戰爭的影響持續加劇通膨壓力。

高市早苗將訪歐洲 Rapidus期盼促進半導體合作

力爭實現日本尖端半導體國產化的Rapidus公司，其社長小池淳義今天前往首相官邸會見日相高市早苗，他期待以首相出訪歐洲為...

通膨壓力升溫 ECB如預期升息1碼 2023年來首見

歐洲央行（ECB）11日結束為期兩日的政策會議，決議升息1碼，把存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。

南韓半導體業又現新危機 水泥車司機也搞罷工 耽誤晶片廠施工進度

南韓預拌混凝土運輸工人工會（KNRCTWU）正在進行罷工，已導致SK海力士京畿道龍仁市的半導體聚落工地所有澆置作業停止，三星電子平澤園區工地的澆置作業也傳出取消，這讓各界愈來愈擔心，這次罷工可能對南韓半導體業造成大規模傷害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。