聽新聞
0:00 / 0:00
2023年來首見！通膨壓力升溫 ECB如預期升息1碼
歐洲央行（ECB）11日結束為期兩日的政策會議，決議升息1碼，把存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。
ECB聲明指出，中東戰爭正推升通膨壓力，而根據這場衝突可能的發展路徑，以及對歐元區中期經濟前景的影響所做的各種情境推演，升息是合理決策。
ECB一如往常，並未暗示政策走向，堅守依據後續數據做決策的立場。不過，金融市場預期，ECB未來一年內將二度升息，而下次展開行動的時間點，最快落在9月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。