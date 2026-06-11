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2023年來首見！通膨壓力升溫 ECB如預期升息1碼

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
ECB 11日升息1碼，符合市場預期。法新社
ECB 11日升息1碼，符合市場預期。法新社

歐洲央行（ECB）11日結束為期兩日的政策會議，決議升息1碼，把存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。

ECB聲明指出，中東戰爭正推升通膨壓力，而根據這場衝突可能的發展路徑，以及對歐元區中期經濟前景的影響所做的各種情境推演，升息是合理決策。

ECB一如往常，並未暗示政策走向，堅守依據後續數據做決策的立場。不過，金融市場預期，ECB未來一年內將二度升息，而下次展開行動的時間點，最快落在9月。

升息 ECB 歐元區

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