2023年來首見！通膨壓力升溫 ECB如預期升息1碼

歐洲央行（ECB）11日結束為期兩日的政策會議，決議升息1碼，把存款利率從2%調高至2.25%，為2023年9月來首度調升利率，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。

ECB聲明指出，中東戰爭正推升通膨壓力，而根據這場衝突可能的發展路徑，以及對歐元區中期經濟前景的影響所做的各種情境推演，升息是合理決策。

ECB一如往常，並未暗示政策走向，堅守依據後續數據做決策的立場。不過，金融市場預期，ECB未來一年內將二度升息，而下次展開行動的時間點，最快落在9月。