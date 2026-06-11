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台積電德國廠外溢效應 薩克森各縣市爭取與台灣合作

中央社／ 柏林11日專電
台積電（圖）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC，歐積電）正在德勒斯登（Dresden）興建晶圓廠，預計2027年底投產。(美聯社)
台積電（圖）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC，歐積電）正在德勒斯登（Dresden）興建晶圓廠，預計2027年底投產。(美聯社)

明年投產的台積電德勒斯登廠出現外溢效應，德媒報導，德勒斯登所在地薩克森邦多縣市正積極佈局，從培育半導體人才、規劃住宅，到爭取台灣企業投資與城市合作，希望搭上這波半導體發展熱潮，為地方經濟尋找新機會。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC，歐積電）正在德勒斯登（Dresden）興建晶圓廠，預計2027年底投產。

德勒斯登為德國東部薩克森邦（Sachsen）首府，近年因這項總投資額超過100億歐元（約新台幣3650億）的晶圓廠投資案和台方密切合作，鄰近的各縣市也摩拳擦掌，積極佈局，希望為地方經濟注入新活水。

薩克森日報（SZ）11日報導，德東地區正面臨工業轉型、人口老化及部分傳產競爭力下滑挑戰。對薩克森邦許多地方政府而言，台積電投資不只是新增一座工廠，更可能帶來供應鏈投資、就業機會與人口成長，該邦多縣市希望成為受惠者。

以最積極與台方接觸的哥利茨縣為例，縣長邁爾（Stephan Meyer）近日與台中市長盧秀燕在柏林簽署友誼備忘錄，薩克森日報認為，對僅擁有25萬居民的哥利茨縣來說，與280萬人口的台中市合作是一項非凡成就。

除了與台灣大都市簽署友誼備忘錄，為吸引台灣半導體供應鏈廠商進駐，哥利茨縣也正規劃將勒包（Löbau）新工業區部分土地改為工業用地。

位於德國、波蘭與捷克交界地區的齊陶／格利茨應用科技大學（Hochschule Zittau/Görlitz）今年秋季也將開設兩項新學程，包括全英語授課的「半導體製程與材料化學」以及「生產製程機電整合」，希望培養台積電投產後所需人才。

另一個積極佈局的薩克森縣市為包曾縣（Bautzen）。這個距離德勒斯登僅約50公里地區，過去以機械製造、汽車零組件等工業聞名，也是德國少數民族索布族（Sorben）聚居地之一，近年面臨嚴重人口流失與老化問題。

與哥利茨縣著重供應鏈投資不同，包曾縣將重點放在吸引人才定居，德勒斯登因半導體產業快速發展，住房供應日益緊張，包曾縣希望未來在台積電及相關企業工作的工程師與家屬入住，通勤前往德勒斯登上班。

為此，包曾縣近日也邀請駐德代表處赴當地訪問，介紹現有及未來可提供的住宅資源、當地索布族文理中學（Sorbisches Gymnasium Bautzen）規劃推出英語授課及國際課程，以及當地醫療體系與就業機會，希望吸引台灣半導體人才及家屬在包曾縣定居。

台積電 德國 恩智浦

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