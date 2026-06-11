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美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

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高市早苗將訪歐洲 Rapidus期盼促進半導體合作

中央社／ 東京11日綜合外電報導
首相高市早苗。(歐新社)
首相高市早苗。(歐新社)

力爭實現日本尖端半導體國產化的Rapidus公司，其社長小池淳義今天前往首相官邸會見日相高市早苗，他期待以首相出訪歐洲為契機，促進與當地政府合作。

共同社報導，小池淳義表示，「希望（首相出訪）成為與歐洲攜手孕育新技術的第一步」，高市早苗則說：「我本人也將進行宣傳推廣。」

高市早苗預計出席15日起在法國召開的七大工業國集團（G7）峰會之際，將順道訪問英國和義大利，並於英義兩國舉行領袖會談。

日本目前正跟義大利進行協調，計劃加強在半導體設計和開發領域的合作，還將確認努力擴大Rapidus與義國半導體設計企業共同合作。

高市早苗 歐洲 半導體

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