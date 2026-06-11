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南韓半導體業現新危機...水泥車司機也搞罷工 耽誤晶片廠施工進度

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
受混擬土司機工會罷工影響，三星平澤半導體園區的建築工地傳出已暫時停工。法新社
受混擬土司機工會罷工影響，三星平澤半導體園區的建築工地傳出已暫時停工。法新社

南韓預拌混凝土運輸工人工會（KNRCTWU）正在進行罷工，已導致SK海力士京畿道龍仁市的半導體聚落工地所有澆置作業停止，三星電子平澤園區工地的澆置作業也傳出取消，這讓各界愈來愈擔心，這次罷工可能對南韓半導體業造成大規模傷害。

韓媒Asia Business Daily報導，據業內人士透露，KNRCTWU的罷工已導致SK海力士龍仁半導體聚落的所有混凝土發貨計畫取消。

SK海力士的龍仁半導體聚落，占地約420萬平方公尺（127萬坪），被視為南韓最大的民間投資計畫之一，預計將興建四座最先進的半導體工廠，以及多座半導體製作相關的先進設施。

雖然自罷工開始以來，當地的混凝土生產商和未參與罷工的混凝土運輸商，已全力維持供應，但業內人士透露，逾90%的當地混凝土運輸商都是KNRCTWU成員。再加上當地生產商自己擁有的混凝土攪拌車數量也非常少，導致這次物流中斷特別嚴重。

在此同時，三星平澤園區工地的混凝土澆築作業，也在同一天傳出取消，顯示混凝土運輸工罷工的影響，正在平澤和龍仁的半導體建築工地間蔓延。KNRCTWU工會成員以私家車，阻擋三星平澤園區工地的混凝土攪拌站入口，導致兩家製造商無法供貨，澆置作業也因此取消。

業界專家擔心，鑒於半導體工廠興建對工期要求非常嚴格，混凝土澆置的任何延誤都可能對後續工程造成連鎖影響，導致廣泛且不可控的損失。

KNRCTWU已於6月8日開始罷工，主要訴求是提高首爾都會區的混凝土運費。在國土交通部斡旋下，工會與生產商9日達成初步協議，將每趟運費提高至4,200韓元（漲幅5.5%）。然而，在逾96%都會區工會成員參與的表決中，這份初步協議卻被以多達68.3%的反對票否決。由於工會持續要求約6%的運費漲幅，外界日益預期這場談判將會拖長。

KNRCTWU代表表示，「由於臨時協議已被工會表決否決，我們計劃恢復與管理層的協商」，「我們將持續罷工到達成一份我們工會成員可接受的協議為止」。

南韓 罷工 SK海力士

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