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薪資難追物價漲幅80% 馬來西亞人成「月光族」

中央社／ 吉隆坡11日專電

白天上班、下班駕駛Grab，或週末兼差接案，成為許多馬來西亞家庭的生活寫照。當地學者指出，隨著生活成本攀升，約80%大馬人屬於「月光族」，收入幾乎全數用於日常開支，單靠一份薪資已難追上物價漲幅。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，截至2025年12月，約70.2%的馬來西亞就業人口月收入為馬幣5000令吉（約新台幣4萬元）或以下，反映多數受薪階級仍面臨生活成本上升帶來的壓力。

根據馬來西亞家庭收入分類，每月收入低於5860令吉的家庭被歸類為B40（Bottom 40）；收入超過1萬2680令吉的家庭則屬於T20（Top 20）；中間的40%則為M40（Middle 40）。

以「體面生活基本開銷」（PAKW）指標為例，夫妻若未育有子女，每月至少需馬幣3157令吉才能維持基本生活；若育有2名子女，所需開銷則提高至馬幣5445令吉。相關數據因地區而異，其中以吉隆坡最高，其次為雪蘭莪及檳城。

平日下班後開車載客的兼職Grab司機希達亞特（Hidayat）告訴中央社記者，吉隆坡生活成本負擔愈來愈重，原有薪資難以追上物價漲幅，只好利用晚間時段多接幾趟單，增加收入來源。

他說，不少全職Grab司機每天工作超過10小時，若扣除油錢、車輛保養及其它營運成本後，實際收入約馬幣200令吉，「看起來不少，但扣掉房貸、孩子教育費和生活開銷，其實所剩無幾」。

新海峽時報引述Bank Muamalat首席經濟學家阿扎尼贊（Afzanizam）分析指出，生活成本持續上升，正不斷侵蝕家庭購買力，特別是需要扶養親屬且居住在高生活成本都市地區的家庭。

他認為，都市地區家庭的月收入如低於馬幣1萬令吉，可能難以負擔基本生活開支及其它財務負擔。

馬來西亞伊斯蘭理科大學（USIM）講師努拉德里（Nuradli）也指出，約有80%的馬來西亞人屬於「月光族」，大多數人的財務狀況相當吃緊，幾乎把每月收入全數用於日常開支，沒有剩餘資金可供儲蓄。

從都會地區下班後兼職開Grab的上班族，到馬來甘榜（Kampung）地區擺攤販售椰漿飯與炸香蕉的小販，在薪資成長難以追上物價漲幅的情況下，第2份收入已不再只是額外收入，逐漸成為許多馬來西亞家庭維持生計的重要支柱。

薪資 馬來西亞

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