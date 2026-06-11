快訊

臭到想丟掉…國小「區長獎」竟給陸製禮物 網一查售價轟沒誠意

剛參加父告別式…女駕駛逆向撞砂石車釀4死 初判死因出爐

意想不到的復甦！荷莫茲海峽關閉 埃及蘇伊士運河運輸量成長近30%

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗局勢與升息疑慮拖累 亞股普遍收跌

中央社／ 香港11日綜合外電報導
受到伊朗局勢疑慮再起，加上美國升息前景等負面因素影響，亞洲股市今天普遍收跌。（聯合報系資料庫）
受到伊朗局勢疑慮再起，加上美國升息前景等負面因素影響，亞洲股市今天普遍收跌。（聯合報系資料庫）

受到伊朗局勢疑慮再起，加上美國升息前景等負面因素影響，亞洲股市今天普遍收跌。

法新社報導，美國最新經濟數據顯示，5月通膨雖大致符合市場預期，但由於伊朗戰爭導致燃料成本飆升，通膨率仍創下3年多來新高。

美國上月新增就業人數超出預期，升高市場對聯邦準備理事會（Fed）自2023年以來首次升息的預期心理。

市場焦點現在轉向聯準會下週的決策會議，儘管新任主席華許（Kevin Warsh）不太可能在首場會議就做出升息舉動，但觀察家表示，期貨市場顯示，聯準會年底前可能會上調利率。

盛寶銀行（Saxo）投資策略師威爾森（NeilWilson）指出：「總體而言，（通膨報告）並沒有想像中那麼糟，核心通膨也比預期稍微溫和，因此市場將此視為正面信號。」

升息前景再次重創科技股，拖累華爾街股市下挫，那斯達克指數大跌2%，標普500指數跌幅也近2%。

亞股今天追隨美股走勢跌多漲少，但在經歷了前3天的劇烈震盪後走勢趨於穩定。

香港、上海、雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市都收跌。東京、首爾與新加坡股市則小幅收高。

伊朗 聯準會 華許

延伸閱讀

科技類股領跌 巿場持續震盪亞股多收跌

美股早盤／核心CPI月增幅低預期 四大指數跌幅縮、美超微暴跌

油價恐重回100美元大關 中東戰爭持續衝擊全球經濟

美軍再轟伊朗 韓股率亞股連二日大跌 金價創2008來最快紀錄陷熊市

相關新聞

日本星巴克要賣了？美國總部搶救本土市場 交易規模爆天價

據《彭博》與《路透》報導，美國咖啡連鎖巨頭星巴克正考慮調整日本業務的重大策略，可能的選項包括出售部分股權或推動重新上市（IPO）。消息一出，隨即帶動星巴克在美股股價上漲約1.5%。目前公司已與投資銀行展開初步討論。

輝達黃仁勳登韓綜「劉Quiz」收視率創新高 還被這個問題問倒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」，節目10日播出，南韓全國收視率達5.743%，為該節目開播以來最高。黃仁勳在節目中回顧他的人生、與南韓的淵源，大談對韓食的偏好，而且還被主持人劉在錫的一道題目問倒。

為何晶片股突然如此脆弱？ 專家：「這些」因素使然

先前迭創新高的美國晶片股，近來卻連日重挫，市場上最炙手可熱的題材，突然變得十分脆弱。

Google麻煩大了？德法院判AI摘要內容不實要扛責 恐衝擊AI產業

德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐對AI產業構成深遠影響。

曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球 手握新王牌

美國正式躍升為全球最大石油出口國，改寫數十年來由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的能源版圖。這不僅是產量排名的變動，隨著伊朗戰爭衝擊中東供應、俄羅斯出口受制裁影響，華府如今除了掌握美元與軍事優勢外，能源也正成為新的地緣政治武器。

SpaceX IPO火熱 4400員工或晉升百萬富翁

科技富豪馬斯克(Elon Musk)可望隨著一手創辦的太空探索科技公司(SpaceX)首次公開募股(IPO)而晉升全球首位兆萬富豪，某些前任與現任員工生活也將徹底改變，估計約4400名員工將成為百萬富翁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。