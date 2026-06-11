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Google麻煩大了？德法院判AI摘要內容不實要扛責 恐衝擊AI產業

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐對AI產業構成深遠影響。路透社
德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐對AI產業構成深遠影響。路透社

德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐對AI產業構成深遠影響。

德媒The Decoder報導，慕尼黑法院裁定，暫時禁止Google透過AI生成的搜尋摘要，散布有關兩家慕尼黑出版社的不實說法。法院認為，「AI摘要」是Google自己的內容，而不只是搜尋結果清單，因此Google須對相關陳述直接負責。

此案中，Google的AI摘要在特定搜尋中，錯誤地把兩家出版公司與詐騙、訂閱陷阱和可疑商業手法連結在一起。法院指出，AI把其他真正有問題公司的資訊與原告混淆，還建立連結來源中並不存在的關聯。這些出版社已要求Google停止散布相關不實內容，但Google並未給出適當回應。

●AI摘要並非一般搜尋引擎 不享同等免責

法院認為，Google的AI摘要「以自己的文字並按照自己的結構」改寫並評斷搜尋結果。法院也認定，AI摘要甚至做出沒出現在搜尋結果中的說法。所有連結來源都沒有把原告與AI提到的可疑公司建立任何關聯。法院稱，這些內容是「被告自己的陳述」。

Google打造這套AI，並提供給用戶，因此Google須為AI產出的內容負責。這是因為「唯有Google能影響這項AI服務，以及AI運作所依據的演算法」。

法院也檢視德國聯邦最高法院（BGH）既有裁判。BGH曾認為，搜尋引擎業者只是讓第三方內容可被找到，因此通常只須承擔較有限的間接責任。但慕尼黑法院認為，這套邏輯不適用於AI摘要。一般搜尋引擎只是指向外部網站；AI摘要則會評估並整合多個第三方網站的內容，產出「獨立、新的、具實質內容的陳述」。

●Google抗辯「用戶可自行查證」 站不住腳

Google則主張，用戶可以自行查看連結來源，確認AI摘要是否正確。該公司聲稱，用戶通常知道「AI生成的資訊不應盲目信任」。

但法院駁回這項說法，指不能因為用戶事後可自行查證，就免除Google對AI摘要內容的責任。重點在於，這段AI摘要本身已經像一段完整說法，讀者不需要點進其他連結，也能理解它正在指控原告涉及可疑商業行為；摘要中也沒有提醒讀者，這可能只是其中一種解讀，或內容本身可能不可靠。因此，Google不能以「用戶可自己查來源」作為免責理由。研究也顯示，用戶幾乎從不點擊AI摘要附的來源。

法院在多數主張上判原告勝訴，Google須負擔80%的訴訟費用；兩原告則各負擔10%。

●即使準確率91% 也代表有數百萬個錯誤答案

The Decoder指出，這項裁決的影響遠超出案子本身。AI新創公司Oumi為紐約時報所做的分析發現，Google採用現行Gemini 3模型的AI摘要，正確率有91%。

對多數人日常使用而言，這樣的表現已相當穩定。但以Google的規模來看，這仍代表每小時會出現數百萬個錯誤答案。若其中有夠多的錯誤內容誹謗企業或個人，這可能成為嚴重的法律問題，而且不只影響Google，也可能波及ChatGPT、Claude或Perplexity等同業。

Oumi的分析也發現，Gemini 3正確回答中，有56%無法由Google所附連結來源佐證。換句話說，AI給出的答案，用戶無法追查。

慕尼黑法院處理的正是這個問題：AI生成自己的說法，而這些說法並未出現在任何連結來源中，業者必須為此負責。這套見解在上訴後是否仍能站得住腳，仍有待觀察，但如果在國際間獲得更多採納，衝擊可能不只落在Google身上，也會波及所有讓系統改寫網路內容的AI業者。

德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐怕對AI產業構成深遠影響。圖／擷自Google
德國法院裁定，Google須直接為AI搜尋摘要所呈現的不實內容負責。過去保護搜尋引擎業者免責的判例，並不適用於AI摘要。這項判決恐怕對AI產業構成深遠影響。圖／擷自Google

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