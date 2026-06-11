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曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球 手握新王牌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國從1973年遭阿拉伯國家石油禁運的受害者，轉變為全球最大石油出口國，能源正成為華府新的戰略籌碼。。路透
美國從1973年遭阿拉伯國家石油禁運的受害者，轉變為全球最大石油出口國，能源正成為華府新的戰略籌碼。。路透

美國正式躍升為全球最大石油出口國，改寫數十年來由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的能源版圖。這不僅是產量排名的變動，隨著伊朗戰爭衝擊中東供應、俄羅斯出口受制裁影響，華府如今除了掌握美元與軍事優勢外，能源也正成為新的地緣政治武器。

美國5月原油與燃料出口量達每日1,050萬桶，連續第三個月蟬聯全球之冠。同期俄羅斯僅出口約700萬桶，沙烏地阿拉伯跌至590萬桶。

愈來愈多歐洲與亞洲國家轉向採購美國能源，也讓全球能源市場權力重心出現數十年來最大轉變。能源正逐漸成為華府影響盟友與對手的新槓桿，同時削弱石油輸出國組織（OPEC）長期以來對全球油市的主導地位。

這項變化對美國而言具有特殊意義。1973年，美國因支持以色列而遭阿拉伯產油國發動石油禁運，重創經濟。如今情勢完全逆轉。受惠於頁岩油革命，美國原油與液態燃料產量已從2000年的約800萬桶增至約2,200萬桶，成為過去15年全球石油供應成長的最大來源。

能源顧問公司Kpler政策主管Michelle Brouhard表示，伊朗戰爭讓華府意識到自己握有一項過去未曾真正運用的工具：能源出口。當愈來愈多國家依賴美國石油與天然氣，美國在外交談判中的影響力也隨之提升。

目前歐洲占美國石油出口約47%，高於2021年的37%；亞洲占比也從去年的37%升至46%。

阿拉伯 石油 伊朗

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