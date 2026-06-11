亞洲央行阻貶本國貨幣 朝境外市場干預炒匯

因高油價、外資撤離和美元走高，亞洲貨幣最近面臨一波波貶值壓力，從南韓、印度到菲律賓，多國央行也因此紛紛出手打擊境外匯市投機交易，試圖穩定本國匯率。

南韓財政部周日表示，將加強監管境外貨幣衍生性商品交易；菲律賓已要求銀行確保無本金交割遠期外匯（NDF）交易僅限於實際經濟需求；印度則把銀行外匯淨部位上限收緊至1億美元。

印尼央行周二意外升息後表示，為了支撐印尼盾，央行正「全球全天候」介入匯市。

各國接連發出警告，可見亞洲決策官員擔心境外交易正加劇本幣貶值壓力。美國和伊朗衝突推升油價，也讓問題雪上加霜，尤其衝擊高度依賴能源進口的亞洲國家。

印尼盾已跌破市場高度關注的1美元兌18,000印尼盾關卡；韓元貶至全球金融危機以來最弱水準；印度盧比和菲律賓披索也雙雙改寫歷史新低。

各國打擊境外匯市交易的措施或許有助於減輕部分壓力，但分析師懷疑，單憑一己之力恐怕難以扭轉趨勢。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）資深匯率分析師 Michael Wan 說：「這些措施或許會產生一些效果，但若要真正奏效，基本面也必須跟著改善。」

NDF是一種以現金結算的衍生性商品合約，讓投資人得以在境外市場對貨幣避險或投機。根據德意志銀行（Deutsche Bank）統計，NDF約占全球每日10兆美元外匯交易量4%，但在亞洲地區影響力特別大，因為許多國家對換匯仍有限制。

這也表示，新加坡、倫敦和紐約等全球金融中心的交易活動，都可能牽動當地匯市走勢。亞洲各國主管機關在本幣面臨貶值壓力之時，也一直試圖降低這類這種外部影響。

印度2020年起開放本地銀行參與NDF市場，之後也持續設法把交易量吸引回國內，集中於古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT City）。南韓則開放海外投資人參與本國外匯市場，並延長交易時間；泰國則允許非居民企業自由取得境內泰銖流動性並進行避險。

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh）說：「NDF市場之所以存在，正是因為境內市場設有各種限制。」他指出，若這些限制逐步鬆綁，且市場具備足夠流動性，對NDF的需求自然會逐漸消退，星元和泰銖便是典型例子。

美元空單部位

然而，這場因戰爭引發的危機，卻讓部分央行不得不介入境外市場。這類護盤舉動也導致亞洲各國外匯存底下滑。

交易員表示，印度央行近來動作尤其積極，主要透過較短天期部位賣出美元。印度央行的美元空單部位（包含境外衍生性商品部位）可能已增至約1,150億美元。印尼央行也在境外市場賣出美元，以穩定印尼盾匯價。

這些干預措施有助於降低境外市場對本地市場的衝擊。以印度為例，市場經常看到印度央行在境內匯市開盤前進場干預，以減輕盧比貶值壓力。

部分投資人認為，貨幣走弱的原因其實來自各國自身經濟問題，而非境外交易。

印度持續面臨資金外流，今年來外資賣超印度股市創新高300億美元，促使當局最近加大吸引外資力道。印尼方面，投資人對總統普拉伯沃執政下的經濟前景和財政路線愈來愈感到不安。

菲律賓則因油價高漲，再度面臨通膨衝擊。南韓方面，儘管散戶追捧人工智慧（AI）概念股，帶動股市本月創下歷史新高，但2026年以來外資仍賣超超過780億美元。

華僑銀行（OCBC）資深經濟學家 Lavanya Venkateswaran表示，央行採取的各項措施，包括介入境外市場，主要目的是避免市場出現更劇烈波動。她說：「我們仍認為，印度、菲律賓和印尼都有可能升息。」

韓元貶至全球金融危機以來最弱水準。美聯社