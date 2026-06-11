因應能源供應短缺 印度免消費稅政策擴及乙醇汽油

中東戰事未完全停歇，全球能源供應無法全面恢復，印度政府為減少依賴進口原油，鼓勵民眾使用添加乙醇的汽油，現更擴大免消費稅的範圍，涵蓋加入22%到30%乙醇的汽油。

美國、以色列與伊朗2月發生衝突後，目前正進行和談，因中東戰爭遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）未完全解除封鎖，這條航道是全球20%石油、天然氣運輸的重要路線。

印度超過80%的石油、天然氣仰賴進口，因荷莫茲海峽遭封鎖受到嚴重衝擊，包括補貼在內的政策已無法彌補相關企業的鉅額虧損後，國內油價自5月中開始，已接連上漲4次。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天指出，印度政府已將免消費稅的範圍，擴及加入22%、25%、27%、30%乙醇的汽油。

印度政府3月底已先將國內汽油、柴油每公升的消費稅調降10盧比，以保護消費者免受國際油價上漲所苦，這次再發布通知，稱加入22%、25%、27%、30%乙醇的汽油，只要符合印度標準局（Bureau of IndianStandards）IS19850標準，都將免徵消費稅，但前提是那些加入汽油的乙醇已經繳納消費稅等相關稅賦。

印度是世界第3大石油進口國和消費國，印度政府為了能源安全戰略、減少進口石油的支出，並推廣清潔能源，過去10年不斷鼓勵提高在汽油中添加乙醇的含量。

今日印度（India Today）今天報導，印度能源需求高度仰賴進口原油，使用添加乙醇的汽油，有助減少依賴進口原油，可降低印度受全球油價波動的影響。

由於生產乙醇需靠印度國內已有生產的甘蔗等原料，推廣增加乙醇汽油使用，除能達成政府提高能源安全的目標，同時也為印度農民創造額外收入。