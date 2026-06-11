美商業團體：部分關鍵礦產 仍幾乎無法從中國獲得

美中貿易全國委員會（USCBC）10日在一份報告中指出，美國企業從中國大陸獲取關鍵礦產「取得了一些進展」。但其同時稱，受出口管制與審批許可延誤影響，部分稀土元素仍然「幾乎無法從中國獲得」。

路透報導，USCBC擁有270多家在中國大陸經營的美國會員企業。據報導，這項面向會員企業的年度調查於川普訪北京前的2月、3月進行。USCBC會長譚森（Sean Stein）接受路透採訪時透露，對高溫航空航天和國防應用至關重要的鈷鉑磁體，以及釔和鎘，仍是美國公司難以獲取的礦物。中國大陸正在迫使企業，將業務和供應鏈布局轉向中國以外地區，並促使企業積極尋找替代來源。

數據顯示，38家受影響企業中，29%的公司表示正著手轉向中國以外的關鍵礦物供應商，另有47%的企業正在尋覓替代管道，但尚未找到可行方案。報告稱，企業對長期穩定獲取相關礦產資源的信心依舊不高。

譚森說，儘管美國已作出這些努力，但未來3年內要消除供應問題仍十分困難。

USCBC副會長沙利文（Kyle Sullivan）說，由於中國在稀土開採和加工領域占據主導地位，獲取成品稀土磁體，而不僅僅是稀土原料本身，仍是一大難題。

報導指，中國大陸在關鍵礦產領域的主導地位，促使中美兩國至少暫時達成貿易戰休戰。不過，川普政府一直在大力推動重振美國及其夥伴國家的關鍵礦產供應鏈。