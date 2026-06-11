黃仁勳談自身美國夢：承襲父母無退路移民精神

輝達執行長黃仁勳與前美國國務卿萊斯對談時表示，一連串機率極低的事件造就了輝達，而自己是美國夢的具體體現。他回憶起父母的犧牲、哥哥帶著他前往美國的勇敢旅程，那種時時刻刻為了更好而努力的移民精神深深影響了他。

為迎接美國建國250週年，胡佛研究所（HooverInstitution）規劃「唯有在美國」（Only In America）人物系列訪談，由所長、前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）主持，探討美國夢的故事。在第一集節目，萊斯與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在輝達矽谷總部對談。

在今天上架的節目中，黃仁勳開場先回顧自己9歲移民美國的旅程；在台灣出生、5歲時因父親工作緣故全家搬至泰國，待了4年，後來泰國發生政變，父母將他與哥哥送到華盛頓州塔科馬市（Tacoma）的親戚家。他對那裡的第一印象是，屋內鋪有地毯，感覺很奇妙。

●黃仁勳憶童年手足情深：哥哥真的很了不起

他談到美式文化一開始帶給他的衝擊；從早上的穀片、電視節目，到下午的喜劇影集「歡樂滿人間」（ The Partridge Family），以及「各種的糖果，士力架巧克力棒（SNICKERS）」。

3個月過後，黃家兄弟被送到肯塔基州，父母讓它們去了一所較便宜、門檻較低的寄宿學校。他們待的小鎮奧奈達（Oneida）僅有600人。萊斯表示，在訪談之前，還沒聽說過奧奈達。

黃仁勳說，自己一路跟著哥哥，「哥哥真的很了不起」，一個10歲孩子帶他去到那麼多地方。

他坦言，1973年的美國肯塔基州仍然存在一些偏見，華人對當地來說是陌生的臉孔。自己加入了游泳隊、足球隊，「游泳比賽結束後，教練帶我們去了世界上最不可思議的餐廳，食物裝在盒子裡，菜單亮著燈，我們坐在一間看起來像太空船一樣的餐廳裡，那就是麥當勞」。

黃仁勳表示，父親在他4歲時，曾到美國紐約受訓；那次經驗讓父親對美國留下深刻印象，也讓他萌生將來把家人送到美國的想法。黃仁勳說，「移民真正了不起的地方在於，你來的時候並沒有太多預設期待，卻懷抱很大的希望與夢想，也因此你會珍惜眼前的一切」。

●「用統計學淘汰對手」追到太太 黃仁勳：年輕就懂策略

他說，後來父母也到美國，「我的母親在一所天主教學校從事清潔工作，父親則是工程師」。他父母省吃儉用，父親買了輛綠色箱型車，曾載著他們從俄勒岡州到洛杉磯、去迪士尼樂園。

談到求學歷程，黃仁勳表示，高中時他熱愛數學、科學，朋友不多；後來，他最好的朋友說想進到俄勒岡州立大學，他聽著覺得不錯，結果進去之後，他遇到了一個叫Lori的女生。

黃仁勳提及自己與太太的相識過程，「在一個有250位男生的班上，她是僅有的3位女生之一。我是全校年紀最小的學生，當時只有16歲，她比我大1歲半。我下定決心要去認識她」。

他分享自己追求Lori的方式，就是從統計學角度淘汰其他人，想辦法讓自己進到她的實驗課班上，「這樣一來，我就把競爭對手從250個減少到4個」，那樣做既聰明又有策略。他笑著表示，「最後，我對她（Lori）使出了終極搭訕台詞，問她想不想看我的作業」。

黃仁勳後來接受超微（AMD）提供的機會，一邊工作、也一邊在史丹佛大學（Standford University）念書，花了8年時間拿到碩士學位；他說，「大概沒有人比我付給史丹佛更多學費了。」但在那段時間，兒子黃勝斌、女兒黃敏珊相繼出生，他還創辦了輝達。

●年輕人懷疑美國夢 黃仁勳：回到第一原理思考

訪談影片中穿插著早期媒體報導輝達的畫面。黃仁勳談到了自己如何看待美國夢。

他說，美國夢有它的核心基礎；它之所以存在是有原因的，「有一個目的在推動它，有一份承諾在其中，也有一些支柱在支撐著它...我們有一個詞來形容它，稱之為自由」。

萊斯問到，不少學生擔心「AI會讓人沒工作」，或懷疑「美國夢還在嗎」，黃仁勳怎麼看。

黃仁勳勉勵年輕人回到「第一原理」（Firstprinciple）看事情，問自己：「我的核心價值是什麼？是什麼成就了今天優秀的我？我的願景又是什麼？然後重新找回那個原點」。

黃仁勳說，當科技在變革、世界在翻轉的時候，更是追求卓越的機會。在現狀之下，要真正做出改變是非常困難的，「我會深入鑽研人工智慧（AI）的能力，並盡一切可能去運用它」。

談到AI，黃仁勳認為，美國仍要抱持警覺，在制定政策時，不要阻礙最重要的一層，也就是五層蛋糕中的應用層，因為誰能在這一層推進最多，就能最大程度掌握這場工業革命的機會。

他說，從很多方面來看，輝達是一個「唯有在美國」的故事，而他是「美國夢的具體體現」。